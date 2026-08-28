Kömür yüklü tırın lastik patlaması sonrası çıkan yangın ekiplerce hızla söndürüldü

Olayın gelişimi:

Saat 12.30 sıralarında Antalya’nın Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi D-400 kara yolunda seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. 33 AUR 426 plakalı ve kömür yüklü olduğu belirtilen tırın lastik bölümünde meydana gelen patlama sonrası sürücü dumanları fark etti.

Sürücü, aracı güvenli şekilde sağ şeride çekerek durdurdu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler kısa sürede müdahaleye başladı.

Müdahale ve sonuçları:

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma kaydedilmedi; yangın tırın lastik bölümünde maddi hasarla sınırlı kaldı.

Olayın hızlı bildirilmesi ve ekiplerin zamanında müdahalesi, yangının büyümesini engelledi ve daha geniş çaplı bir hasar oluşmasını önledi.

Güvenlik ve trafik değerlendirmesi:

Sürücünün soğukkanlı ve doğru müdahalesi ile acil servislerin koordineli çalışması, olumsuz sonuçların önüne geçti. Yetkililer, benzer olaylarda hızlı ihbarın ve yangına müdahale ekiplerinin erken ulaşımının önemine dikkat çekti.

ALANYA İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ KÖMÜR YÜKLÜ TIRIN LASTİĞİNİN PATLAMASI SONUCU YANGIN ÇIKTI