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Didim'de 31. kez barış rüzgârı esecek

Didim’de 31. Didyma Barış Şenliği 31 Ağustos-1 Eylül’de konser, sergi, söyleşi, yelken yarışı ve geleneksel kortejle Ege’nin iki yakasını barışa çağırıyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Emre Koç

Didim'de 31. kez barış rüzgârı esecek

Didyma Barış Şenliği bu yıl 31. kez düzenleniyor:

Aydın’ın Didim ilçesinde geleneksel olarak gerçekleştirilen Didyma Barış Şenliği, bu yıl 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde kapılarını açacak. Etkinlik, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ev sahipliğinde Ege’nin iki yakasından gelen katılımcıları bir araya getirerek barış ve dostluk mesajlarını öne çıkaracak.

İki günlük program ve açılış etkinlikleri:

Şenlik, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'de Şapel & MÜBEV’de açılacak olan Yoran Köyü Fotoğraf Sergisi ile başlayacak. Akşam saat 19.00'da Didim amfiteatr Yeşil Alan’da Samos Müzik Grubu, Karlovasi Samos Ionikos Kültür Derneği Halk Oyunları ekibi ile Didim Belediyesi Halk Müziği Korosu & Halk Oyunları Ekibi’nin sergileyeceği kültürel buluşma gerçekleşecek.

Günün finali ise saat 21.00'de düzenlenecek Gizli Bahçe Akustik Konseri ile yapılacak. Konserde İlkay Akkaya, Eléonore Fourniau, Audrey Wozniak ve Doğu Ekin sahne alarak barış ezgilerini Didimliler için seslendirecek.

1 Eylül Dünya Barış Günü programı ve akşam etkinlikleri:

1 Eylül Salı günü etkinlikleri saat 13.00'te Ayşenur Ezgi Eygi Anıt Parkı’nda düzenlenecek Çelenk Koyma Töreni ile başlayacak. Saat 14.00'te Altınkum’da Barış Kupası kapsamında Yelken Yarışı startı verilecek; denize çelenk bırakılacak ve Plaj Voleybolu karşılaşmaları düzenlenecek.

Saat 15.00'te DİGEM’de gerçekleştirilecek şenlik programı ve kokteylde Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Rüyadaki Oyuncaklar adlı oyunu sahneleyecek. Aynı oturumda Muharrem Çetinel ve Sideris Papageorgiou’un katılımıyla Didim’in Kayıp Köyü, Yoran söyleşisi yapılacak. Ayrıca Hatice Gençay, Mehmet Soysalan, Zeynep Altıok ve Merih Ak’ın konuşmacı olduğu Ayrı Dilde Aynı Ezgi; Barış başlıklı söyleşi izleyiciyle buluşacak.

Akşam programı ise coşkuyu açık havaya taşıyacak: saat 18.00'de Apollon Tapınağı’ndan Altınkum Medusa’ya Bisiklet Turu, 19.00'da Altınkum Medusa’dan Aytepe’ye geleneksel Barış Korteji gerçekleştirilecek. Saat 20.30'da Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı (Mavişehir) alanında Didyma Barış Ödülü ve Plaket Töreni düzenlenecek; şenlik saat 21.00'de aynı alanda yapılacak Candan Erçetin konseriyle sona erecek.

İki gün boyunca sergiler, söyleşiler, tiyatro gösterimleri, halk oyunları performansları, yelken yarışı, bisiklet turu ve geleneksel barış korteji gibi çeşitli etkinlikler yer alacak. Şenlik, Ege’nin iki yakasını bir araya getirerek barış, kültür ve dayanışma temasını güçlendirmeyi hedefliyor.

DİDYMA BARIŞ ŞENLİĞİ 31 AĞUSTOS - 1 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK

DİDYMA BARIŞ ŞENLİĞİ 31 AĞUSTOS - 1 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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