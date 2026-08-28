Direksiyonu bırakamayan kadın: Sakarya'da servis şoförlüğünden taksiciliğe Elif'in yolu

Şoförlük mesleğinde erkek egemenliğine karşı gelen tercihi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Elif Kaya (27), araba kullanma sevgisiyle başladığı şoförlük yolculuğunu kararlılıkla sürdürüyor. İki yıldır servis aracı kullanan Kaya, son iki buçuk aydır taksi direksiyonunda görev yapıyor. Mesleğin geleneksel olarak erkeklerin yoğunlukta olduğu bir alan olduğuna dikkat çeken genç kadın, tercihini severek yaptığını ve karşılaştığı zorlukların üstesinden geldiğini belirtiyor.

mesleğe geçiş süreci ve günlük deneyimler:

Kaya, servis şoförlüğüne başlamasının arkadaş çevresinin yönlendirmesiyle olduğunu ve zaman içinde taksiciliğe geçtiğini anlatıyor. İşinin doğasında zaman zaman zorluklar yaşansa da bu durumun çok büyük olmadığını söylüyor. Yolculardan ve çevresinden gelen geri bildirimlerin olumlu olduğunu vurgulayan Elif, hem aile taşımacılığında hem de günlük yolculuklarda kabul gördüğünü ifade ediyor.

Elif Kaya, mesleğe dair duygularını şu sözlerle aktarıyor: "Servisçilik yapıyordum oradan arkadaşlarım sayesinde başladım. Araba kullanmayı sevdiğim için bu mesleği yapıyorum. Taksiciliği iki buçuk aydır yapıyorum ama şoförlük mesleğini 2 senedir yapıyorum. Kısmen zorlandığım oluyor ama öyle çok değil. Herkes anlayışlı. Aile taşıdığım oluyor, gayet güzel. ’Aaa kadın şoförümüz varmış’ diyorlar, güzel tepkiler alıyorum. Biz kadınlar olarak bence erkeklerden daha anlayışlıyız. Trafikte gülümseyebiliyoruz. Kötü kelimeler kullanmıyoruz. Bence kadınlar trafikte daha güzel araba kullanıyor. Yeni başlayan insanlara anlayış gösterilebilir, bu erkekte olabilir kadında olabilir ama diğer türlü, erkeklerden daha iyi olanlarda var. Bunu da kanıtladığımı düşünüyorum ve kanıtlayan kadınlarda var. Herkes gurur duyuyor. Sonuç olarak bir çok kişinin yapmadığı şeyi yapıyorum ve iyi ilerliyorum. İyi tepkiler alıyorum ailemden ve arkadaşlarımdan"

mesajı: cesaret ve güven:

Elif, benzer yollara girmek isteyen kadınlara doğrudan bir çağrıda bulunuyor: "Bence bir yerden başlamaları gerekiyor. Başlasınlar. Servis olur başka bir şey olur, kendilerine güvenip başlamaları gerekiyor". Kendi deneyimiyle hem mesleğinde dikkat çeken hem de hayallerinin peşinden gitmek isteyen kadınlara örnek ve ilham oluyor.

Elif Kaya'nın hikâyesi, direksiyon başında görünürlüğünü artıran kadınların sayısının artmasının hem toplumsal algıyı hem de sektördeki çeşitliliği değiştirebileceğine dair küçük ama anlamlı bir örnek teşkil ediyor.

ELİF KAYA