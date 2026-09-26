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Kırşehir savunma test üssüne hazırlanıyor

Kırşehir'de dron, İHA, SİHA ve savunma teknolojilerinin testlerinin yapılacağı Test ve AR‑GE Merkezi'nin kurulması için MKE ve yetkililer çalışma başlattı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 20:02

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kırşehir savunma test üssüne hazırlanıyor

Test ve AR-GE merkezine yönelik hazırlıklar

Kırşehir'de dron, insansız hava aracı (İHA), silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve diğer savunma sanayii teknolojilerinin testlerinin yapılacağı bir Test ve AR‑GE Merkezi kurulması için resmi adımlar atıldı. Proje, hem test altyapısı hem de yerel ekonomi açısından yeni imkanlar vaat ediyor.

Toplantı ve paydaşlar:

Merkezin kurulmasına ilişkin görüş alışverişi kapsamında Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş, Vali Yardımcısı Yasin Özcan, İl Genel Meclisi Başkanı Kamil Avşaroğlu ve İl Genel Meclis Üyesi Emrah Doğan bir araya geldi. Toplantıda merkezin teknik gereksinimleri, koordinasyon mekanizmaları ve sonraki aşamalar ele alındı.

Şehir ekonomisine beklenen katkılar:

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, kurulacak tesisin şehir ekonomisi açısından da önemli katkılar sunacağını belirtti. Uzmanlık gerektiren test ve AR‑GE faaliyetlerinin yerel tedarik zincirini canlandırması, nitelikli iş gücü talebini artırması ve bölgesel yatırım çekme potansiyeline sahip olması öne çıkan beklentiler arasında.

Kurulacak merkezin işlevi, yalnızca prototip testleriyle sınırlı kalmayıp sanayi ile akademi arasında köprü rolü üstlenerek teknoloji transferini hızlandırabilir. MKE gibi merkez paydaşların katılımı ise projenin savunma sanayiine entegrasyonunu kolaylaştıracak bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, önümüzdeki dönemde fizibilite çalışmaları, alan seçimi ve teknik altyapı planlaması gibi adımları takip edeceklerini aktarırken, projenin aşama aşama hayata geçirilmesi için koordinasyonun sürdürüleceğini ifade etti.

KIRŞEHİR’DE, DRONE, İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA), SİLAHLI İNSANSIZ HAVA ARACI (SİHA) VE SAVUNMA...

KIRŞEHİR’DE, DRONE, İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA), SİLAHLI İNSANSIZ HAVA ARACI (SİHA) VE SAVUNMA SANAYİİ TEKNOLOJİLERİNİN TESTLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ TEST VE AR-GE MERKEZİ KURULMASI ÇALIŞMALARI BAŞLADI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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