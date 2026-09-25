Diyarbakır'da kralkızı-dicle p3 pompaj projesi yarım asırlık sulama hedefini öne çekiyor

Proje sahasında çalışmalar sürüyor:

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakır ve ilçelerinde sürdürülen su yatırımlarıyla bölgenin tarımsal üretim kapasitesini artırmayı, kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi ve yerleşim yerlerini taşkın risklerine karşı korumayı hedefliyor. Bu kapsamda yürütülen Kralkızı-Dicle P3 Pompaj Sulaması İletim Kanalı, Pompa İstasyonu ve Ana Kanal Yapımı işinde inşaat faaliyetleri devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta projeyle ilgili yaptığı açıklamada, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki tarım arazilerinin önemli bir bölümünün modern sulama imkânına kavuşacağını söyledi.

Projenin hedefleri ve kapsamı:

Balta, projenin kanaldan ayrılan sulama şebekelerinin tamamlanmasıyla toplam 239 bin 650 dekar tarım alanının sulamaya açılacağını belirtti. Projede iletim kanalı, pompa istasyonu ve ana kanal yapım çalışmalarının sürdüğü ve fiziki gerçekleşmenin yüzde 50 seviyesine ulaştığı bildirildi.

Projenin tamamlanmasıyla sulama maliyetlerinin azaltılması, tarımsal üretimde verim ve ürün çeşitliliğinin artırılması, ayrıca bölge çiftçisinin gelir seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor. Bu hedefler, bölge tarımının daha rekabetçi ve sürdürülebilir hale gelmesine hizmet edecek.

Ekonomik ve istihdam etkileri:

DSİ açıklamasına göre proje yalnızca tarımsal üretime değil, bölge ekonomisine ve istihdama da katkı sağlayacak. Balta'nın ifadelerine göre, "Kralkızı-Dicle P3 Pompaj Sulaması İletim Kanalı, Pompa İstasyonu ve Ana Kanal Yapımı ile kanaldan ayrılan sulama şebekelerinin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yıllık yaklaşık 4 milyar lira katkı sağlanması ve 22 bin kişiye ek istihdam oluşturulması hedeflenmektedir."

Bu öngörüler, bölge ölçeğinde tarım-sanayi ilişkilerinin güçlenmesi ve kırsal alanlarda iş gücü talebinin artması beklentilerine dayandırılıyor.

Güneydoğu Anadolu'da uzun vadeli su yönetimi:

DSİ Genel Müdürlüğü, Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde su kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla benzer yatırımları kararlılıkla sürdürüyor. Kurum, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasının kırsal kalkınma, gıda güvenliği ve ekonomik büyüme açısından kritik olduğunu vurguluyor.

Projenin ilerleme hızı ve tamamlanma takvimi, bölgedeki üreticilerin planlamaları ve altyapı ilişkili yatırımlar için belirleyici olacaktır. DSİ tarafından sağlanan bilgiler, yatırımın hem kısa vadeli inşaat istihdamı hem de uzun vadeli üretim ve gelir artışı açısından önemli katkılar sunacağını işaret ediyor.

DİYARBAKIR'DA DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) TARAFINDAN TARIMSAL SULAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.