Diyarbakır'da Yuvacık mevkisinde zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı

kaza yeri ve müdahale:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Yuvacık Mahallesi sınırlarında, Diyarbakır-Batman kara yolu üzerinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
yaralıların durumu:
Kazada 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.
trafik ve soruşturma:
Kaza nedeniyle yol ve trafik akışı yetkililer tarafından kontrollü şekilde sağlandı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
DİYARBAKIR'IN ÇINAR İLÇESİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ YARALANDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!