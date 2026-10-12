Dolar 49,3311 +0,14%
Euro 55,2012 +0,02%
Bist 12.155,69 -0,90%
Altın Gram 6.660,69 -0,40%
EUR/USD 1,1187 -0,17%
Brent Petrol 105,67 +0,91%
--°

Kahramanmaraş'ta engelli Onur'un ölümüyle ilgili iki sanığa müebbet hapis istemi

1 Eylül'de Kahramanmaraş'ta evine giderken bıçaklanıp ölen %50 engelli 34 yaşındaki Onur Toy için savcı iki sanığın müebbetle cezalandırılmasını istedi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:07

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 13:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kahramanmaraş'ta engelli Onur'un ölümüyle ilgili iki sanığa müebbet hapis istemi

Kahramanmaraş'ta Onur Toy davasında savcı mütalaasını açıkladı

Kahramanmaraş'ta evine giderken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren %50 engelli 34 yaşındaki Onur Toy davasında, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, olayla ilgili yargılanan iki sanığın müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Olayın seyri:

Saldırı, 1 Eylül'de Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Toy, kuaförden çıkıp evine giderken arkasından yaklaşan 17 yaşındaki F.G. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Toy, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntülerde saldırganlar olay yerinden kaçarken görülüyor.

Soruşturma ve yargılama süreci:

Soruşturma kapsamında yakalanan F.G. tutuklanırken, yanında bulunduğu belirtilen E.Ç. serbest bırakıldı. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde “kasten öldürme” suçundan yürütülen davada savcı, Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesi (kasten öldürme) kapsamında her iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti. Mahkeme süreci devam ediyor; davanın karar duruşmasının 27 Kasım'da yapılacağı bildirildi.

ONUR TOY

ONUR TOY

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yangın dalgaları Bangka-Belitung köylerini vurdu: 305 ev kullanılamaz hale geldi
images

Hatalı sollama Karabük-Yenice yolunda tehlike yarattı
images

Beylikdüzü'nde tır garajında planlı kundaklama: üç şüpheli dört aracı ateşe verd...
images

Beylikdüzü'nde garajı hedef alan kundaklama dört tırı kullanılamaz bıraktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sakarya'nın beyaz elması tarladan sofraya coğrafi işaretli kabak serüveni

Çerkezköy'de baba-kız atölyesi: oyun ve tasarımla bağ güçlendirme

Tekirdağ şehir hastanesi'ne ikinci mr: randevular kısalıyor

Üyelerin görüşüyle şekillenen projeler: Şenol Arslan'ın borsa seçim turu

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı