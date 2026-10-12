Kahramanmaraş'ta engelli Onur'un ölümüyle ilgili iki sanığa müebbet hapis istemi

Kahramanmaraş'ta Onur Toy davasında savcı mütalaasını açıkladı

Kahramanmaraş'ta evine giderken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren %50 engelli 34 yaşındaki Onur Toy davasında, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, olayla ilgili yargılanan iki sanığın müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Olayın seyri:

Saldırı, 1 Eylül'de Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Toy, kuaförden çıkıp evine giderken arkasından yaklaşan 17 yaşındaki F.G. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Toy, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntülerde saldırganlar olay yerinden kaçarken görülüyor.

Soruşturma ve yargılama süreci:

Soruşturma kapsamında yakalanan F.G. tutuklanırken, yanında bulunduğu belirtilen E.Ç. serbest bırakıldı. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde “kasten öldürme” suçundan yürütülen davada savcı, Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesi (kasten öldürme) kapsamında her iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti. Mahkeme süreci devam ediyor; davanın karar duruşmasının 27 Kasım'da yapılacağı bildirildi.

ONUR TOY