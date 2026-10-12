Beylikdüzü'nde tır garajında planlı kundaklama: üç şüpheli dört aracı ateşe verdi

İstanbul Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir tır garajında çıkan yangın, çevre ilçelerden de görülecek kadar etkili oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede müdahale etti fakat olayda dört tır kullanılamaz hale geldi.

Görüntüler ve müdahale:

Olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, tır garajına araçla gelen kimliği belirsiz üç şahsın yanlarında getirdikleri yanıcı maddeyi araçlara döküp ateşe verdiği görüldü. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin çağrısıyla bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü; yoğun duman çevrede endişe yarattı.

Polis soruşturması ve arama çalışmaları:

Yangınla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit etti. Görüntülerde tespit edilen şahısların olay yerinden araçla kaçtığı ve yakalanmaları için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yetkililer, delil toplama ve şüphelilerin tespitine yönelik soruşturmayı sürdürüyor.

Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı; hasar gören tır sayısı ve kundaklama iddiaları emniyet kayıtlarına geçirildi. Soruşturmanın ilerleyişi hakkında bilgi geldikçe kamuoyuna aktarılacak.

BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ BİR TIR GARAJI, KİMLİĞİ BELİRSİZ 3 ŞAHIS TARAFINDAN KUNDAKLANDI.