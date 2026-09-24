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Doğancılar'da anıların gölgesi: tavuklu doktorun evi yıkılıyor

Doğancılar'da yardımseverliğiyle tanınan Dr. Sıtkı Murat Özferendeci'nin, 'tavuklu doktor' olarak bilinen evi kentsel dönüşümle yıkılmaya başlandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:51

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Doğancılar'da anıların gölgesi: tavuklu doktorun evi yıkılıyor

kentsel dönüşümle yıkım süreci:

Üsküdar Doğancılar'da uzun yıllar çocuk doktoru olarak görev yapan Dr. Sıtkı Murat Özferendeci'nin evi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım aşamasına girdi. Bölgeden havadan görüntülenen yapı, yerel bellekte derin izler bırakan bir simge olarak kayda geçti.

Yıkımın başlaması, hem mahalle dokusundaki değişimi hem de semtin kolektif hafızasında yer eden isimlerin fiziki izlerinin silinmesini gündeme taşıdı. Yetkililer, projenin planlanan takvime göre ilerlediğini belirtiyor; mahalle sakinleri ise anıların korunması ve bellek mekânlarının belgelenmesi çağrısında bulunuyor.

halk arasında 'tavuklu doktor' olarak anılması:

Özferendeci, meslek yaşamı boyunca yardımseverliğiyle tanındı. Hastalarına günün her saatinde ulaşmaya çalıştığı, maddi durumu yetersiz ailelerden muayene ücreti almadığı ve gerektiğinde ilaç masraflarını karşıladığı anlatılıyor. Doktorun, hasta çocukların daha hızlı iyileşmesi için evlerine tavuk götürdüğü ve bu gerekçeyle halk arasında 'tavuklu doktor' olarak anıldığı biliniyor.

mahalle hafızası ve hatıraların önemi:

Üsküdar halkının hafızasında önemli bir yere sahip olan Dr. Sıtkı Murat Özferendeci, 8 Eylül 1970 tarihinde vefat etmiş ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmişti. Doğancılar'daki eviyle ilgili başlayan yıkım süreci, mahallede yaşayanlar arasında nostaljik anıları yeniden gündeme getirdi; komşuluk ilişkileri, yerel dayanışma örnekleri ve semtin tarihine dair konuşmalar canlandı.

Yıkılan ya da yıkılmakta olan yapılar, fiziksel olarak ortadan kalksa da sokakların ve mahallelerin kolektif hafızasında yer eden hikâyeler kaybolmuyor. Bu süreç, kentleşme ve dönüşüm uygulamalarının yalnızca mekanları değil, aynı zamanda toplumun ortak hatırasını da etkilediğini gösteriyor.

ÜSKÜDAR&#039;IN UNUTULMAZ ÇOCUK DOKTORLARINDAN DR. SITKI MURAT ÖZFERENDECİ&#039;NİN DOĞANCILAR&#039;DAKİ EVİ...

ÜSKÜDAR'IN UNUTULMAZ ÇOCUK DOKTORLARINDAN DR. SITKI MURAT ÖZFERENDECİ'NİN DOĞANCILAR'DAKİ EVİ KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKIM SÜRECİNE GİRDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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