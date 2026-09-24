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Doğu'nun yeni istinaf merkezi Malatya BAM ilk kararlarını verdi

1 Eylül'de faaliyete başlayan Malatya Bölge Adliye Mahkemesi, geçici binada hizmet verirken ceza ve hukuk alanında ilk istinaf kararlarını verdi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 21:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Doğu'nun yeni istinaf merkezi Malatya BAM ilk kararlarını verdi

Malatya bölge adliye mahkemesi resmen çalışmaya başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla kurulan ve HSK'nın Yaz Dönemi Kararnamesi kapsamında adli kadrosu oluşturulan Malatya Bölge Adliye Mahkemesi 1 Eylül itibarıyla faaliyete geçti. Yeni kurulan mahkeme, geçici olarak Malatya Adliyesi Ceza Mahkemeleri Binasının birinci katında hizmet veriyor; yeni hizmet binasının inşası ise Malatya-Adıyaman karayolu üzerindeki Cafana Mahallesi'nde sürüyor.

yetki alanı ve teşkilatlanma:

Mahkeme bünyesinde 3 Ceza Dairesi ile 3 Hukuk Dairesi bulunuyor. Bölge mahkemesinin yetki alanı Malatya, Adıyaman, Elazığ ve Tunceli illerini kapsıyor. Kurumun faaliyete başlamasıyla birlikte istinaf başvurularının incelemesine geçildi.

ilk istinaf kararlarının ayrıntıları:

Malatya BAM 3. Ceza Dairesi, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen mahkûmiyet kararını inceledi. Dosyada tespit edilen eksiklikler nedeniyle söz konusu hükmü bozma kararı verildi; karar, dosyanın yeniden değerlendirilmesini öngörüyor.

Malatya BAM 2. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararına ilişkin itirazı ele aldı. Hukuk dairesi, ihtiyati tedbir kararının bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek üzere ilgili mahkemeye gönderilmesine hükmetti.

Bu kararlarla birlikte Malatya Bölge Adliye Mahkemesi'nde ceza ve hukuk alanındaki ilk istinaf kararları resmen kayda geçmiş oldu. Mahkemenin tam teşekküllü olarak yeni hizmet binasına taşınmasıyla birlikte inceleme ve karar süreçlerinin düzenli olarak sürdürülmesi bekleniyor.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU (HSK) KARARIYLA KURULAN VE HSK’NIN YAZ DÖNEMİ KARARNAMESİ KAPSAMINDA...

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU (HSK) KARARIYLA KURULAN VE HSK’NIN YAZ DÖNEMİ KARARNAMESİ KAPSAMINDA ADLİ KADROSU OLUŞTURULAN MALATYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ (BAM), 1 EYLÜL İTİBARIYLA FAALİYETE GEÇMESİNİN ARDINDAN İLK İSTİNAF KARARLARINI VERMEYE BAŞLADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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