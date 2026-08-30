Düden Gölü'nde leyleklerin gökyüzü koreografisi

Düden Gölü'nde dron kayıtları:

Konya'nın Kulu ilçesindeki Düden Gölü çevresinde konaklayan leyleklerin gökyüzündeki hareketliliği, dron ile havadan görüntülendi.

Göl çevresinde bir araya gelen leylekler, aynı anda havalanıp ritmik dönüşlerle akışkan bir görüntü oluşturdu. Uçuş sırasında sergiledikleri uyumlu hareketler, doğal ortamın nadir ve etkileyici anlarından birini ortaya koydu.

görüntülerin öne çıkan anları:

Dron kayıtlarında, bir süre havada süzülen ve zaman zaman kümelenen leyleklerin hareketleri ayrıntılı şekilde izlenebiliyor. Kayıtlarda gölün kıyı bandı boyunca yoğunlaşan kuş toplulukları ve onların gökyüzündeki düzenli hareketleri dikkat çekiyor.

Paylaşılan görüntüler, bölgedeki kuş yoğunluğunu ve leyleklerin toplu uçuşunun görsel zenginliğini gözler önüne sererken; izleyicilere doğadaki bu uyumlu anın estetik etkisini aktarıyor.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE BULUNAN DÜDEN GÖLÜ’NDE KONAKLAYAN LEYLEKLERİN GÖKYÜZÜNDEKİ HAREKETLİLİĞİ, DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.