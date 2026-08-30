Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Düden Gölü'nde leyleklerin gökyüzü koreografisi

Konya'nın Kulu ilçesindeki Düden Gölü'nde konaklayan leyleklerin eşgüdümlü uçuşları ve bir araya gelerek oluşturdukları manzara, dron ile havadan kaydedildi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 09:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Düden Gölü'nde leyleklerin gökyüzü koreografisi

Düden Gölü'nde dron kayıtları:

Konya'nın Kulu ilçesindeki Düden Gölü çevresinde konaklayan leyleklerin gökyüzündeki hareketliliği, dron ile havadan görüntülendi.

Göl çevresinde bir araya gelen leylekler, aynı anda havalanıp ritmik dönüşlerle akışkan bir görüntü oluşturdu. Uçuş sırasında sergiledikleri uyumlu hareketler, doğal ortamın nadir ve etkileyici anlarından birini ortaya koydu.

görüntülerin öne çıkan anları:

Dron kayıtlarında, bir süre havada süzülen ve zaman zaman kümelenen leyleklerin hareketleri ayrıntılı şekilde izlenebiliyor. Kayıtlarda gölün kıyı bandı boyunca yoğunlaşan kuş toplulukları ve onların gökyüzündeki düzenli hareketleri dikkat çekiyor.

Paylaşılan görüntüler, bölgedeki kuş yoğunluğunu ve leyleklerin toplu uçuşunun görsel zenginliğini gözler önüne sererken; izleyicilere doğadaki bu uyumlu anın estetik etkisini aktarıyor.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE BULUNAN DÜDEN GÖLÜ’NDE KONAKLAYAN LEYLEKLERİN GÖKYÜZÜNDEKİ HAREKETLİLİĞİ...

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE BULUNAN DÜDEN GÖLÜ’NDE KONAKLAYAN LEYLEKLERİN GÖKYÜZÜNDEKİ HAREKETLİLİĞİ, DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düden Gölü'nde leyleklerin havadaki ritmi dronla kaydedildi
images

Sinop'ta denize girilmeyin çağrısı: 31 ağustosa kadar dalga ve rüzgâr uyarısı
images

Sıcaktan kaçış: mandalar Bitlis'in derelerinde serinliyor
images

Bitlis'te ay batarken gün ağardı: gökyüzünde nadir bir sabah

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mahalle dayanışmasını güçlendirmek için 27 gönüllü yemin etti

Güzellik merkezinde izinsiz mahrem kayıt iddiası: bir şüpheli daha yakalandı

Bir yıllık emek 15 dakikada kül oldu: kamyonet ve mallar tamamen yandı

Park halindeki balya yüklü kamyona arkadan çarpan sürücü kurtuldu

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor