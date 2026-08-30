Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Hasat sonrası anızlar Kozan'da mahalleyi dumanla sardı

Kozan'ın Hamam Mahallesi'nde hasat sonrası yakılan anızlar birçok noktada yangın çıkardı; alevler eteklere ulaştı, yoğun duman drone ile görüntülendi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 10:06

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 10:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Hasat sonrası anızlar Kozan'da mahalleyi dumanla sardı

Yangın ve dumanın boyutu:

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Hamam Mahallesi'nde hasat sonrası tarlalarda yakılan anızlar, birçok ayrı noktada yangına dönüştü. Alevler bazı bölgelerde dağ eteklerine kadar yayıldı ve mahalle yoğun duman altında kaldı. Olay, bölgeden çekilen drone görüntüleriyle kayıt altına alındı.

Yangınların çok sayıda noktada aynı anda başlaması, müdahaleyi zorlaştırdı ve mahalle sakinlerinde tedirginlik oluşturdu. Dumanın yayılması görüşü düşürürken, solunum ve günlük yaşam koşullarını da olumsuz etkiledi.

Nedenler ve uzman uyarıları:

Ziraat mühendisi Savaş Bakar, anız yakma uygulamalarına ilişkin yıllardır uyarılarda bulunduklarını ancak dikkate alınmadığını söyledi. Bakar, uygulamanın iki ana nedenine dikkat çekti: bazı kişilerin tarladaki kalıntıları toplamak için uyguladıkları yöntemler ve sürümü kolaylaştırmak amacıyla tarla sahiplerinin yaptığı yakımlar.

Bakar ayrıca, "Birçok kişi zarar görüyor" ifadesiyle sorunun yaygın etkisine vurgu yaptı. Uyarıların yine de göz ardı edilmesi durumunda benzer olayların tekrarlanabileceğini belirtti.

Zararlar ve yerel etkiler:

Yangınlar yalnızca tarlayı değil, çevredeki bahçeleri ve tarımsal ekipmanları da etkiledi. Narenciye bahçeleri ile sulama sistemleri ve bahçelerde kullanılan malzemelerde hasar oluştu. Bakar, kendi tarlasının yanındaki yangının komşu bahçeye ulaştığını ve bunun sonucunda limon ağacı yüzlerinde ve sulama borularında zarar meydana geldiğini anlattı.

Mahalledeki görüntüler ve uzman açıklamaları, anız yakmanın hem çevresel hem de ekonomik sonuçlar doğurduğunu gösteriyor. Yerel yetkililer veya üreticilerin uygulama şekillerini gözden geçirerek, benzer yangınların önüne geçilmesi gerektiği vurgulanıyor.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNE BAĞLI TILAN MAHALLESİ’NDE TARLALARDA YAKILAN ANIZLAR NEDENİYLE ÇIKAN...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNE BAĞLI TILAN MAHALLESİ’NDE TARLALARDA YAKILAN ANIZLAR NEDENİYLE ÇIKAN YANGINLAR, KÖYÜ ADETA DUMAN ALTINDA BIRAKTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tarsus'ta Boztepe mahalle yolları 3 bin metrekare parke ve heyelan onarımlarıyla...
images

Onikişubat 200 milyon liralık yatırımla filo kapasitesini 30 yeni araçla artırdı
images

Ahır Dağı'nda dev bayrağın gölgesinde birlik yürüyüşü
images

Ulaşılamayan koylarda denizden temizlik: 11 yılda 306 ton atık toplandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Didim'de 31. barış şenliği: ayrı dillerde aynı ezgi için buluşma

Zaferin mirası: vatanın bekası için birlik çağrısı

Söke esnafına Mevlid-i Nebi haftası ziyaretleriyle ahlak vurgusu

Mevlana meydanı Talas'ta geceyi aydınlatan yaşam alanına dönüştü

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor