Hasat sonrası anızlar Kozan'da mahalleyi dumanla sardı

Yangın ve dumanın boyutu:

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Hamam Mahallesi'nde hasat sonrası tarlalarda yakılan anızlar, birçok ayrı noktada yangına dönüştü. Alevler bazı bölgelerde dağ eteklerine kadar yayıldı ve mahalle yoğun duman altında kaldı. Olay, bölgeden çekilen drone görüntüleriyle kayıt altına alındı.

Yangınların çok sayıda noktada aynı anda başlaması, müdahaleyi zorlaştırdı ve mahalle sakinlerinde tedirginlik oluşturdu. Dumanın yayılması görüşü düşürürken, solunum ve günlük yaşam koşullarını da olumsuz etkiledi.

Nedenler ve uzman uyarıları:

Ziraat mühendisi Savaş Bakar, anız yakma uygulamalarına ilişkin yıllardır uyarılarda bulunduklarını ancak dikkate alınmadığını söyledi. Bakar, uygulamanın iki ana nedenine dikkat çekti: bazı kişilerin tarladaki kalıntıları toplamak için uyguladıkları yöntemler ve sürümü kolaylaştırmak amacıyla tarla sahiplerinin yaptığı yakımlar.

Bakar ayrıca, "Birçok kişi zarar görüyor" ifadesiyle sorunun yaygın etkisine vurgu yaptı. Uyarıların yine de göz ardı edilmesi durumunda benzer olayların tekrarlanabileceğini belirtti.

Zararlar ve yerel etkiler:

Yangınlar yalnızca tarlayı değil, çevredeki bahçeleri ve tarımsal ekipmanları da etkiledi. Narenciye bahçeleri ile sulama sistemleri ve bahçelerde kullanılan malzemelerde hasar oluştu. Bakar, kendi tarlasının yanındaki yangının komşu bahçeye ulaştığını ve bunun sonucunda limon ağacı yüzlerinde ve sulama borularında zarar meydana geldiğini anlattı.

Mahalledeki görüntüler ve uzman açıklamaları, anız yakmanın hem çevresel hem de ekonomik sonuçlar doğurduğunu gösteriyor. Yerel yetkililer veya üreticilerin uygulama şekillerini gözden geçirerek, benzer yangınların önüne geçilmesi gerektiği vurgulanıyor.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNE BAĞLI TILAN MAHALLESİ’NDE TARLALARDA YAKILAN ANIZLAR NEDENİYLE ÇIKAN YANGINLAR, KÖYÜ ADETA DUMAN ALTINDA BIRAKTI.