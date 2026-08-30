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Samsun ve Sinop'ta en yoğun yağışlar kaydedildi

MGM verilerine göre Türkiye'de en yoğun yağışlar Samsun ve Sinop'taki istasyonlarda gerçekleşti; Çarşamba 112,9 kg/m² ile ilk sırada yer aldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 10:05

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Samsun ve Sinop'ta en yoğun yağışlar kaydedildi

Yağış ölçümlerinde Samsun ve Sinop öne çıktı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre Türkiye genelindeki en yüksek yağış miktarları ağırlıklı olarak Karadeniz'in Samsun ve Sinop illerindeki meteoroloji istasyonlarında kaydedildi. Ölçüm sonuçları, bölgede yağışın belirli noktalarda yoğunlaştığını gösteriyor.

En yüksek ölçümler:

Listenin birincisi, Samsun'un Çarşamba ilçesindeki istasyon oldu; burada metrekareye 112,9 kilogram yağış düştü. İkinci sırada ise aynı ilçedeki, kentin içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı istasyonu bulunuyor ve buradaki ölçüm 107,7 kilogram olarak kaydedildi.

Bölgesel dağılım ve sonuçları:

Üçüncü en yüksek değer, Sinop'un Erfelek ilçesinde ölçülen 86,4 kilogram ile gerçekleşti. Sinop merkezinde ise Sinop Havalimanı istasyonunda 66,4 kilogram, kent merkezindeki diğer ölçüm noktasında ise 50 kilogram yağış rapor edildi. Böylece Türkiye genelindeki en yüksek beş yağış ölçümünün tamamı Samsun ve Sinop illerindeki istasyonlardan geldi ve yerel ölçekte yoğun yağışın etkili olduğu görüldü.

SAMSUN İSTİKLAL MEYDANA VE VALİLİK.

SAMSUN İSTİKLAL MEYDANA VE VALİLİK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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