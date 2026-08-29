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Düğün konvoyundan atılan havai fişek Cumhuriyet İlkokulu bahçesindeki çamı tutuşturdu

Bandırma'da düğün konvoyundan atıldığı iddia edilen havai fişek Cumhuriyet İlkokulu'ndaki çamı yaktı; muhtar ve okul idarecileri suç duyurusunda bulundu.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düğün konvoyundan atılan havai fişek Cumhuriyet İlkokulu bahçesindeki çamı tutuşturdu

Olayın gelişimi:

Bandırma'da, iddiaya göre bir düğün konvoyundan atılan havai fişek, Cumhuriyet İlkokulu bahçesindeki bir çam ağacının alev almasına neden oldu. Yangın, kısa sürede fark edilerek müdahale edildi ve söndürüldü.

Çevredeki durum:

Olay sırasında okul yakınında bulunan Minikeller Kreşinde çocukların bahçede olduğu öğrenildi. Okul yetkilileri ve mahalle sakinleri durumu görünce müdahaleye geçti.

Hukuki süreç ve soruşturma:

Paşakonak Mahalle Muhtarı Betül Moralı ile Cumhuriyet İlkokulu idarecileri, olayın ardından suç duyurusunda bulundu. Yangına neden olduğu öne sürülen havai fişeğin düğün konvoyundan atıldığı iddiasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

DÜĞÜN KONVOYUNDAN ATILAN HAVAİ FİŞEK ÇAM AĞACINI YAKTI

DÜĞÜN KONVOYUNDAN ATILAN HAVAİ FİŞEK ÇAM AĞACINI YAKTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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