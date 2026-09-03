Düğün sezonunda beyaz eşya alırken paket avantajını atlamayın

Evlenecek çiftlere beyaz eşya uyarısı

Düğün sezonunun başlamasıyla beyaz eşya mağazalarında hareketlilik artarken, sektörde 10 yıllık tecrübesi bulunan beyaz eşya danışmanı Melis Bulut piyasadaki durumu ve fiyat aralıklarını değerlendirdi. Bulut, talepte geçen yıllara göre patlama olmadığını, ancak sezonluk bir canlanma gözlendiğini belirtiyor.

Paket alımını tercih etmenin nedenleri:

Bulut, tüketicilere tek tek ürün almak yerine paket halinde alışveriş yapmaları yönünde tavsiyede bulundu. Bunun sebebi, mağaza kampanyaları ve paket indirimlerinin çiftlere ciddi fiyat avantajı sağlaması. Sıfırdan beyaz eşya dizecek çiftlerin ortalama 120 bin ila 130 bin lira civarında bir bütçe ayırması gerektiğini söyleyen Bulut, nakit alımlar veya özel indirimlerle bu rakamın 80 bin ile 90 bin lira seviyelerine kadar gerileyebildiğini aktardı.

Fiyat aralıkları ve bütçe önerisi:

Satışlarda özellikle buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi temel ürünler öne çıkıyor. Buzdolabı fiyatları 40 bin ile 50 bin lira arasında değişirken, üstten soğutuculu modeller 32 bin ile 38 bin lira bandında seyrediyor. Çamaşır makineleri ise kilo kapasitesine göre 35 bin ile 40 bin lira arasında, 11 kilogramlık yüksek kapasiteli ürünlerde ise 50 bin liraye kadar çıkabiliyor.

Bulut ayrıca tasarım tercihleri hakkında, kombi tipi buzdolaplarının öne çıktığını ve renk seçiminde klasik beyazın yanı sıra Inox modellerin de yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Sonuç olarak, bütçe planlaması yapan çiftlerin paket kampanyalarını ve nakit indirim fırsatlarını öncelikli olarak değerlendirmeleri öneriliyor.

DÜĞÜN SEZONUNUN AÇILMASIYLA BİRLİKTE EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPAN ÇİFTLER BEYAZ EŞYA ALIŞVERİŞİNE YÖNELİRKEN, SEKTÖR TEMSİLCİLERİ PAKET ALIMLARIN BÜTÇE AÇISINDAN DAHA AVANTAJLI OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİYOR.