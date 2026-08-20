Düğün töreninde bıçaklı kavga: 5 kişi yaralandı

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir salonda düzenlenen düğün töreninde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 1 kişi eline aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, 4 kişi darp neticesinde yaralandı. Olay yerindeki bazı yaralılar kendi imkanlarıyla, bazıları ise sağlık ekipleri tarafından nakledildi.

Yaralıların tedavisi:

Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahalelerin ardından yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ayrıntılarına ilişkin bilgiler sınırlı kalırken, yaralananların tedavileri sürüyor.

ADIYAMAN’DA BİR DÜĞÜN TÖRENİNDE ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 5 KİŞİ YARALANDI.