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Malatya'da Akçadağ ilçesine bağlı Sarıhacı'da gece yangını maddi hasar verdi

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Sarıhacı Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin birinci katında çıkan yangın elektrik kontağı şüphesiyle maddi hasara neden oldu.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 00:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da Akçadağ ilçesine bağlı Sarıhacı'da gece yangını maddi hasar verdi

Malatya'da Akçadağ ilçesine bağlı Sarıhacı'da gece yangını maddi hasar verdi

Olay, gece saatlerinde Akçadağ ilçesi Sarıhacı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yangın S.P. ve Y.P. kardeşlere ait iki katlı müstakil evin birinci katında, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktı.

olayın gelişimi:

Alevleri ve dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

müdahale ve soruşturma:

Yangında yaralanma olmadı, ancak evin birinci katında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

MALATYA’DA MÜSTAKİL EVDE YANGIN

MALATYA’DA MÜSTAKİL EVDE YANGIN

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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