Malatya'da Akçadağ ilçesine bağlı Sarıhacı'da gece yangını maddi hasar verdi

Olay, gece saatlerinde Akçadağ ilçesi Sarıhacı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yangın S.P. ve Y.P. kardeşlere ait iki katlı müstakil evin birinci katında, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktı.

olayın gelişimi:

Alevleri ve dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

müdahale ve soruşturma:

Yangında yaralanma olmadı, ancak evin birinci katında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

MALATYA’DA MÜSTAKİL EVDE YANGIN