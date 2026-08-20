Samsun'da AFAD'ın dron gösterisi gece gökyüzünü renklendirdi

gösterinin sahne aldığı anlar:

Samsun'da AFAD tarafından 17-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2. AFAD Dron Yarışmasının üçüncü günü, gece düzenlenen dron hava gösterisiyle tamamlandı. Yaklaşık 50 dronın aynı anda havalandığı gösteride, ışıklarla donatılan insansız hava araçları gece gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.

koordinasyon ve izleyici ilgisi:

Gösteri, sahada görev yapan AFAD ekipleri tarafından koordine edildi ve katılımcılarla vatandaşlar tarafından dakikalarca izlendi. Etkinliği Samsun Valisi Orhan Tavlı ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan de takip etti; yetkililer organizasyonun güvenlik ve teknik altyapısına dikkat çekti.

programın kalan bölümü ve kapanış:

Yarışma, üçüncü gün faaliyetlerinin ardından gerçekleştirilecek eğitim programı ve düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Organizasyon, İHA destekli arama-kurtarma uygulamalarının gösterilmesi ve ekiplerin yetkinliklerinin pekiştirilmesi amacıyla planlandı ve etkinlik boyunca görsel sunumlar öne çıktı.

SAMSUN’DA DÜZENLENEN AFAD’IN İHA DESTEKLİ ARAMA-KURTARMA YARIŞMASI ÜÇÜNCÜ GÜNÜ, YAKLAŞIK 50 DRONUN KATILDIĞI HAVA GÖSTERİSİYLE TAMAMLANDI. YARIŞMANIN GENEL PROGRAMI İSE EĞİTİM PROGRAMI VE ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERECEK.