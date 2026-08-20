Dolar 47,9463 +0,00%
Euro 56,1381 +0,25%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.002,76 -0,06%
EUR/USD 1,1685 +0,02%
Brent Petrol 92,09 +0,51%
--°

serdivan'da teras katında çıkan tartışma kanlı bitti: üvey oğlu tarafından vurulan baba yaşamını yitirdi

Serdivan Hamitabat'ta terastaki tartışmada üvey oğlu A.Y.F. tarafından boynundan vurulan 45 yaşındaki A.D., hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 00:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

serdivan'da teras katında çıkan tartışma kanlı bitti: üvey oğlu tarafından vurulan baba yaşamını yitirdi

Sakarya'da terasta meydana gelen silahlı saldırı

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi Uludağ Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, üvey oğlu A.Y.F. ile 45 yaşındaki A.D. arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olayın gerçekleştiği binanın teras katındaki yatak odasında A.Y.F.'nin ateşlediği silahtan çıkan kurşun, A.D.'nin boynunun sağ tarafından isabet etti.

Olayın ayrıntıları:

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kanlar içinde bulunan A.D.'ye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen A.D. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından acı haberi alan yakınları hastane önüne toplandı.

soruşturma ve gözaltı:

Olayın ardından kaçan şüpheli hakkında emniyet güçleri çalışma başlattı. Polis ekipleri kısa sürede hareket ederek A.Y.F.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayın çıkış nedeni ve kullanılan silahın temin şekli gibi unsurların da araştırıldığı öğrenildi. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

A.D.&#039;NİN YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

A.D.'NİN YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi