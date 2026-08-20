serdivan'da teras katında çıkan tartışma kanlı bitti: üvey oğlu tarafından vurulan baba yaşamını yitirdi

Sakarya'da terasta meydana gelen silahlı saldırı

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi Uludağ Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, üvey oğlu A.Y.F. ile 45 yaşındaki A.D. arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olayın gerçekleştiği binanın teras katındaki yatak odasında A.Y.F.'nin ateşlediği silahtan çıkan kurşun, A.D.'nin boynunun sağ tarafından isabet etti.

Olayın ayrıntıları:

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kanlar içinde bulunan A.D.'ye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen A.D. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından acı haberi alan yakınları hastane önüne toplandı.

soruşturma ve gözaltı:

Olayın ardından kaçan şüpheli hakkında emniyet güçleri çalışma başlattı. Polis ekipleri kısa sürede hareket ederek A.Y.F.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayın çıkış nedeni ve kullanılan silahın temin şekli gibi unsurların da araştırıldığı öğrenildi. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

A.D.'NİN YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ