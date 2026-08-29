Ayvacıklı köylerin yangınla ilk müdahale gücü 10 tankerle güçlendi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde orman yangınlarına karşı yerel müdahale kapasitesini artırmak amacıyla 10 köye püskürtmeli su tankeri teslim edildi. Araç temini, Orman Genel Müdürlüğü ve Çanakkale İl Özel İdaresi işbirliğinde yürütülen İklime Dirençli Ormancılık Projesi (İDOP) kapsamında gerçekleştirildi.

Teslim töreni ve katılımcılar:

Törene Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Ayvacık Orman İşletme Müdürü Nurullah Karagöl, siyasi parti temsilcileri ve köy muhtarları katıldı. Ayrıca hayırsever vatandaşların bağışlarıyla alınan 2 tanker ile Köylere Hizmet Götürme Birliği bütçesiyle alınan 1 tanker Büyükhusun, Korubaşı ve Gülpınar köylerine teslim edildi.

Yerel müdahale kapasitesine katkısı:

Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, teslim edilen su tankerlerinin özellikle yangının ilk anlarında yapılacak müdahalelerde önemli rol oynayacağını vurguladı ve projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere ile hayırseverlere teşekkür etti. Bu tür ekipmanların köy düzeyinde konuşlandırılması, uzak noktaların orman yangınlarına karşı daha hızlı tepki verebilmesini sağlayarak müdahaleyi güçlendiriyor.

İDOP kapsamında sağlanan tankerler, yerel ekiplerin yangına erişim ve su taşıma kapasitesini artırmayı hedefliyor. Proje, kurumlar ve yerel paydaşlar arasındaki koordinasyonu pekiştirirken, köy bazlı savunma önlemlerinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

ÇANAKKALE'NİN AYVACIK İLÇESİNDE ORMAN YANGINLARINI ÖNLEME AMACIYLA 10 KÖYE YANGIN SÖNDÜRME TANKERİ KAZANDIRILDI.