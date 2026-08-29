Yurdunuseven: çerçeve yasa af değil, sosyal medyadaki iddialar dezenformasyondur

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen 'Çerçeve Yasa'ya ilişkin sosyal medyada dolaşan 'PKK'lılara af çıktı' paylaşımlarının tamamen asılsız ve dezenformasyon olduğunu açıkladı. Yurdunuseven, kanunun muhtevasını netleştirerek kamuoyunu uyarmayı sürdürdü.

Yasa af değil, erteleme düzenlemesidir:

Yurdunuseven, yasa tasarısının bir af kanunu olmadığını, amacının hükümlü ve yargılamada bulunan bazı dosyalarda infaz ve cezaların ertelenmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Açıklamaya göre, kanundan yararlanacaklar; savcılık veya mahkeme sürecinde bulunanlar ile belirli suçlardan hüküm giymiş olan kişilerle sınırlı olacak. Kanunda adam öldürenler, azmettirenler ve suçları organize edenler kapsama kesinlikle dahil edilmemiştir; bu nedenle PKK lideri Abdullah Öcalan gibi isimler bundan yararlanamayacak.

Yurdunuseven, erteleme koşullarını ayrıntılı şekilde anlattı: 1 Haziran 2005 tarihinden sonra yardım, yataklık, örgüt propagandası veya sempatizanlık gibi suçlardan yargılananlar ile hüküm giymiş olanlar, ceza sürelerine göre farklı erteleme sürelerinden faydalanacak. Buna göre; 15 yıla kadar hapisle yargılananlar için 5 yıl, 15 yılın üstü ile yargılananlar için 10 yıl süreyle erteleme öngörülüyor. Bu süreler boyunca kişilerin terörle ilgili herhangi bir suça karışmamaları gerekiyor; aksi halde hem yeni hem de eski suçlarla ilgili infaz işlemleri tekrar başlayacak.

Toplumsal hassasiyetler ve ekonomik boyut:

Yurdunuseven, sürecin toplumsal hassasiyet gözetilerek tasarlandığını ve şehit aileleri ile gazilerin endişelerinin dikkate alındığını belirtti. Kendisi, törensel katılımın ardından yaptığı konuşmada, kanunun niyetinin 'hayır' olduğunu ve sonuçta da hayır çıkaracağına inandığını ifade etti. Ayrıca vatandaşlara sosyal medyadaki asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri çağrısında bulundu: "Lütfen bunlara aldanmayın."

Ekonomik boyut hakkında da değerlendirme yapan Yurdunuseven, Türkiye'nin terörle mücadeleye son 50 yılda harcadığı kaynakların büyüklüğüne dikkat çekti. Verilen rakama göre bu maliyet yaklaşık 2,3 trilyon dolar ve Yurdunuseven'e göre bu meblağ, Türkiye'yi bir uçtan bir uca üç kez yeniden imar etmeye yetecek bir tutarı ifade ediyor. Kanunla birlikte bu tür ekonomik kayıpların azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Yurdunuseven sözlerini, yeni şehit cenazelerinin çıkmaması temennisiyle sürdürdü: "Biz yeni anaların ciğerleri yanmasın ve yeni analar ağıt yakmasınlar. Biz yeni evlerden şehit cenazeleri çıkmasını istemiyoruz." Şehit yakınları ve gazilere metanetlerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmasında ayrıca, terörden beslenen ve bu alandan menfaat sağlayan grupların ya da siyasi gelecek arayışında olan kesimlerin sosyal medya üzerinden dezenformasyon yaydığını belirterek, bu tür kampanyalara karşı toplumu uyardı. Yurdunuseven, PKK, FETÖ, DHKPC gibi terör örgütleriyle geçen 40-50 yıllık mücadelenin ağır bir ekonomik ve toplumsal bedel ürettiğini tekrar vurguladı.

Son olarak Yurdunuseven, kanun metninin sınırlarını ve hangi suçların kapsama girdiğini ayrıntılarıyla açıkladığını, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek, aksi yöndeki iddiaların kaynağının dezenformasyon olduğunu yineledi.

TBMM BAŞKANLIK DİVANI KATİP ÜYESİ VE AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ İBRAHİM YURDUNUSEVEN AÇIKLAMALARDA BULUNDU