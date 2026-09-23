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Dujuan tayfunu Japonya'da can kaybını artırdı: arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Dujuan tayfunu Japonya'da can kaybını en az 9'a yükseltti; Chiba ve Kanagawa'da bulunan cesetlerle, kayıp 4 kişinin aranmasına devam ediliyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dujuan tayfunu Japonya'da can kaybını artırdı: arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Tespit edilen can kayıpları ve arama çalışmaları:

Yerel yetkililer, yürütülen arama-kurtarma operasyonlarında Chiba eyaletinde 3, Kanagawa eyaletinde 2 olmak üzere beş kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, böylece Dujuan tayfunu kaynaklı can kaybının en az 9'a çıktığını bildirdi. Yetkililer, halen 4 kişinin kayıp olduğunu ve bu kişilerin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Arama çalışmaları, sel baskınları ve toprak kaymalarının yaşandığı bölgelerde yoğunlaştırıldı; ekipler kurtarma ve izleme faaliyetlerini koordineli şekilde yürütüyor.

Etkilenen bölgeler ve altyapı hasarı:

Pasifik Okyanusu üzerinden pazartesi günü Japonya'ya yaklaşan Dujuan tayfunu, Ibaraki, Chiba, başkent Tokyo, Kanagawa, Shizuoka ve Saitama eyaletlerinde yoğun yağış ve kuvvetli rüzgârlara neden oldu. Yetkililer, yaklaşık 1 milyon 908 bin 645 kişiye tahliye uyarısı yapıldığını belirtti.

Tayfun sonucu bazı kesimlerde sel baskınları ve toprak kaymaları görüldü; en az 600 yapının hasar gördüğü, yaklaşık 52 bin 600 hanede geçici elektrik kesintisi yaşandığı açıklandı. Ulaştırma kaynaklı aksamalarda da etkiler hissedildi: en az 292 uçuş iptal edilirken kara ve deniz ulaşımında da kesintiler kaydedildi.

Yetkililer, hava koşulları ve altyapı durumuna göre bölgesel değerlendirmeler yapmaya devam ederken halkın yetkililerin uyarılarına uyması istendi.

JAPONYA’DA ETKİLİ OLAN DUJUAN TAYFUNU&#039;NDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI EN AZ 9’A YÜKSELİRKEN...

JAPONYA’DA ETKİLİ OLAN DUJUAN TAYFUNU'NDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI EN AZ 9’A YÜKSELİRKEN, KAYIP 4 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARININ SÜRDÜĞÜ BİLDİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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