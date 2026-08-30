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Durankaya'da hayvancının kışlığı kül oldu, yaklaşık 400 balya zarar gördü

Durankaya'da çıkan yangında Süleyman Bayram'a ait yaklaşık 400 balya ot tamamen yanıp kullanılamaz hale geldi; Bayram destek talep ediyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Durankaya'da hayvancının kışlığı kül oldu, yaklaşık 400 balya zarar gördü

Durankaya'da ot balyaları kül oldu

Hakkâri’nin Durankaya beldesinde çıkan yangında, yerel bir üreticiye ait saman balyaları tamamen zarar gördü. Olayda, hayvancılıkla geçimini sağlayan üretici için kışlık yem stokunun büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

yangının gelişimi:

Merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Durankaya beldesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek, Süleyman Bayram'a ait yaklaşık 400 balya ot'a sıçradı ve bu balyaların tamamı yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında alevlerin sıçradığı iki ceviz ağacı da zarar gördü.

mağduriyet ve talepler:

Olayın ardından ciddi bir maddi kayıp yaşayan üretici, kaybın büyüklüğünü ve hayvanlarının kışlık yem ihtiyacının karşılanmasındaki eksikliği dile getirdi. Süleyman Bayram, zararının karşılanması ve mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Hakkâri Valiliği, Durankaya Belediyesi ve ilgili kurumlardan destek talep etti.

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için yetkili merciler tarafından inceleme başlatıldı, soruşturmanın sonuçları bekleniyor.

HAKKÂRİ’NİN DURANKAYA BELDESİNDE ÇIKAN YANGINDA, SÜLEYMAN BAYRAM’A AİT YAKLAŞIK 400 BALYA OT...

HAKKÂRİ’NİN DURANKAYA BELDESİNDE ÇIKAN YANGINDA, SÜLEYMAN BAYRAM’A AİT YAKLAŞIK 400 BALYA OT TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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