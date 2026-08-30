Bingöl'de 30 ağustos zafer bayramı törenle kutlandı

Bingöl'de 30 Ağustos kutlaması:

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anıldı. Kutlamalar, resmi törenlerin merkezinde yer alan çelenk sunma programı ile başladı.

Çelenk sunma töreni:

Tören, Bingöl Valiliği bahçesinde saat 11.00'de gerçekleştirildi. Törene Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Binbaşı Mustafa Girgin başta olmak üzere il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.

Çelenklerin sunulmasının ardından katılımcılar birlikte saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, resmi temsilcilerin anma ve selamlamalarıyla devam etti.

Programın devamı:

Bingöl'de gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından, yetkililer programın gün içinde planlanan diğer etkinliklerle süreceğini bildirdi. İl genelindeki kutlamalar, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla farklı etkinliklerle sürdürülmesi öngörülüyor.

BİNGÖL’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İÇİN ÇELENK SUNULDU