Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Bingöl'de 30 ağustos zafer bayramı törenle kutlandı

Bingöl Valiliği bahçesinde düzenlenen törende Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Binbaşı Mustafa Girgin Atatürk anısına çelenk sundu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bingöl'de 30 ağustos zafer bayramı törenle kutlandı

Bingöl'de 30 Ağustos kutlaması:

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anıldı. Kutlamalar, resmi törenlerin merkezinde yer alan çelenk sunma programı ile başladı.

Çelenk sunma töreni:

Tören, Bingöl Valiliği bahçesinde saat 11.00'de gerçekleştirildi. Törene Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Binbaşı Mustafa Girgin başta olmak üzere il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.

Çelenklerin sunulmasının ardından katılımcılar birlikte saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, resmi temsilcilerin anma ve selamlamalarıyla devam etti.

Programın devamı:

Bingöl'de gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından, yetkililer programın gün içinde planlanan diğer etkinliklerle süreceğini bildirdi. İl genelindeki kutlamalar, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla farklı etkinliklerle sürdürülmesi öngörülüyor.

BİNGÖL’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İÇİN ÇELENK SUNULDU

BİNGÖL’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İÇİN ÇELENK SUNULDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, dört araç zarar gördü
images

Antalya'da virajı kaçıran otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı
images

Sosyal medyada paylaşılan drift Zeytinburnu'da sürücüsüne 140 bin lira ceza geti...
images

Samsun sahilinde karaya oturan Hong Kong bayraklı tanker dron saldırısının izler...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum FK Ermin Mahmic’i 3+1 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı

Isparta'da 30 Ağustos coşkusu meydandan korteje taşındı

Iğdır’da 30 ağustos coşkusu: 104. yıl törenleriyle kutlandı

Edremit'te 30 Ağustos coşkusu: fener alayı ve Fatma Turgut sahnede

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor