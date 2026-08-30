Sosyal medyada paylaşılan drift Zeytinburnu'da sürücüsüne 140 bin lira ceza getirdi

Olayın tespiti ve müdahale:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanal Devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan drift görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan analizler sonucu drift yapan aracın sürücüsünün A.C. olduğu tespit edildi ve ihlalin Zeytinburnu ilçesinde gerçekleştirildiği belirlendi.

Uygulanan ceza ve idari işlem:

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında drift yapmaktan dolayı toplam 140 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine geçici olarak 60 gün süreyle el konuldu. A.C., adli işlem başlatılması amacıyla Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Sosyal medya delili ve trafik güvenliği:

Sosyal medyada yayılan görüntüler, emniyetin Sanal Devriye uygulaması yoluyla incelenip soruşturmanın açılmasını sağladı. Bu olay, trafikte tehlikeli manevraların tespiti ve cezalandırılmasının, benzer davranışların önlenmesi ve kamu güvenliğinin korunması açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

ZEYTİNBURNU’NDA DRİFT YAPTIĞI ANLARA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN SÜRÜCÜ, POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA TESPİT EDİLDİ. SÜRÜCÜYE 140 BİN LİRA TRAFİK İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN EHLİYETİNE 60 GÜN SÜREYLE EL KONULDU.