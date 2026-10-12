Dursunbey'de seyir halindeki ticari minibüs motor yangını sonrası kullanılamaz hale geldi

Olayın gelişimi:

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde seyir halindeki bir ticari minibüsün motor bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Araç sahibi olarak kayıtlı olan H.Ç.'ye ait 10 ZG 326 plakalı minibüs şehir merkezinde ilerlerken motor kısmından tutuştu.

Müdahale ve hasar:

Yangını fark eden sürücü aracı güvenli bir noktada durdurup derhal terk etti. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ekipler sevk edildi ve olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süren müdahalelerin ardından alevleri kontrol altına alıp yangını söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, minibüs ise ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. İlk bulgulara göre yangının motor bölümünden başladığı belirlenirken, kesin sebep yapılacak teknik değerlendirme sonrası açıklanacak.

DURSUNBEY İLÇESİNDE HAREKET HALİNDEKİ BİR TİCARİ MİNİBÜS, HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE YANDI.