Silifke'de yağış hayatı durdurdu: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

yoğun yağış günlük yaşamı etkiledi:

Mersin'in Silifke ilçesinde etkisini artıran sağanak yağış kısa sürede sele dönüştü. Birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, bazı yollar adeta göle döndü ve sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Seyir halindeki küçük araçların su birikintilerinde ilerlemesi güçleşti; bazı araçlar suların içinde kalarak hareket edemedi. Bölgeden gelen görgü tanığı bildirimleri ve yetkililerin ilk müdahaleleri, selin ani ve yaygın olduğunu gösterdi.

ulaşımda aksama ve kritik nokta:

Silifke Devlet Hastanesi yolu yoğun yağış nedeniyle suyla doldu ve geçici olarak ulaşıma kapandı. Bu kesimde acil ulaşımda aksama yaşanması nedeniyle yetkililer alternatif güzergâhlar ve önlemler konusunda uyarılarda bulundu.

Yollarda mahsur kalan sürücülere ilk müdahale trafik ekipleri ve bölge görevlileri tarafından yapıldı. Özellikle küçük araç sürücüleri, derin suya girmenin tehlikeleri konusunda bilgilendirildi.

kurtarma çalışmaları ve sürücü uyarıları:

Su içinde kalan araçların bir kısmı olay yerine çağrılan çekicilerle bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarma çalışmalarında görevli ekipler, araçların kontrollü şekilde çekilmesine öncelik vererek başka olumsuzlukların önüne geçmeye çalıştı.

Trafik polisleri bölgede önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı ve mümkünse su birikintilerinden uzak durulmasını istedi. Yetkililer, benzer yağışların devam etmesi durumunda dikkatli olunması ve ihtiyaç halinde yardım çağrılması gerektiğini vurguladı.

Yağışın etkili olduğu saatlerde ulaşımda yaşanan aksamalar, ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiledi; yetkililer su tahliyesi ve hasar tespit çalışmalarına yönelik adımları başlattı.

YOLLARIN GÖLE DÖNDÜĞÜ İLÇEDE BAZI ARAÇLAR SU BİRİKİNTİLERİ İÇERİSİNDE MAHSUR KALDI