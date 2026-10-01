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Düzce BELMEK'te yetenekten mesleğe kapsamlı kurs dönemi

Düzce Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle BELMEK, 6 alanda 45 branşta ücretsiz kurslarla vatandaşlara mesleki ve kişisel gelişim imkanı sunuyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce BELMEK'te yetenekten mesleğe kapsamlı kurs dönemi

Düzce BELMEK yeni döneme hazırlanıyor

Düzce Belediyesi tarafından yürütülen Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimini desteklemek amacıyla yeni dönemde tekrar kapılarını açıyor. Program, farklı yaş ve ilgi gruplarına hitap eden eğitimlerle hem yeni beceriler kazandırmayı hem de mevcut yetenekleri güçlendirmeyi hedefliyor. Düzce Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle organize edilen kurslar ücretsiz olarak düzenlenecek.

eğitim alanları ve öne çıkan branşlar:

Yeni dönemde BELMEK, 6 alanda, 45 farklı branşta kurs sunuyor. Dil, iletişim ve kişisel gelişim kategorisinde İngilizce, Osmanlıca, Gürcüce, Abhazca, Çerkesçe, İşaret Dili, Okuma Yazma, Diksiyon ve Satranç eğitimleri planlandı. Güzel sanatlar ve el sanatları kapsamında Yağlı Boya, Kara Kalem, Rölyef, Fotoğrafçılık, Hat, Tezhip, Çinicilik, Minyatür, Ahşap Boyama, İğne Oyası, Tel Kırma, Örgü Örücülüğü, Makrome, El Sanatları ile Giyim ve Modelistlik kursları verilecek.

müzik, meslek ve tarım odaklı eğitimler:

Müzik ve sahne sanatları alanında Kemençe, Keman, Klarnet, Ney, Ritim ve Drama dersleri bulunuyor. Mesleki ve temel yaşam becerileri alanında ise Pastacı Çırağı, Aşçılık, İlk Yardım ile Doğal Afet ve Yangın eğitimleri yer alıyor. Bitki yetiştiriciliğine yönelik programlarda Fidan Üretme, İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştirme, Sebze Fidesi Yetiştirme, Salep Yetiştiriciliği ve Safran Yetiştiriciliği gibi başlıklar bulunurken, tarımsal üretim ve bakım teknikleri kapsamında Organik Tarım, Topraksız Tarım, Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği, Örtü Altı Meyve Yetiştiriciliği ile Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye eğitimleri düzenlenecek.

Programın kapsamı, katılımcılara hem hobi düzeyinde sanatsal beceriler kazandırmayı hem de istihdama yönlendirebilecek mesleki yetkinlikler sağlamayı amaçlıyor. Kurs takvimi ve kayıt detayları için Düzce Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi duyuruları takip edilebilir.

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN VATANDAŞLARIN KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAK, YENİ...

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN VATANDAŞLARIN KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAK, YENİ BECERİLER KAZANMALARINA VE İLGİ ALANLARI DOĞRULTUSUNDA KENDİLERİNİ GELİŞTİRMELERİNE OLANAK SUNMAK AMACIYLA SÜRDÜRÜLEN MESLEK EDİNDİRME KURSLARI’NDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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