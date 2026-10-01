Besni müftüsü Erçek camilerin sosyal işlevine dikkat çekti

Besni'de hafta kutlamaları

Adıyaman’ın Besni İlçe Müftüsü Sabri Erçek, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle açıklama yaptı. Bu yılın temasının "Cami ve Sosyal Hayat" olduğunu hatırlatan Erçek, camilerin tarihsel ve güncel işlevlerine dikkat çekti.

Camilerin tarihî rolü:

Erçek, camilerin Asr-ı Saadet döneminde Mescid-i Nebevî ile başlayan köklü bir geleneğin temsilcileri olduğunu söyledi. Camilerin yalnızca ibadet mekânı olmadığını, Peygamber Efendimiz döneminde ilmin öğretildiği bir okul, kimsesizlerin sığınağı, toplumsal meselelerin çözüldüğü bir meclis ve sosyal hayatın merkezi olduğunu ifade etti.

Din görevlilerinin sorumluluğu ve temenniler:

Mihrapta, kürsüde, minberde ve Kur’an kurslarında fedakârlıkla görev yapan din görevlilerinin önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Erçek, onların sevgiyle ve rehberlikle hizmet ettiklerini belirtti. "Sevgiyle ve rehberlikle hizmet veren tüm kıymetli din görevlilerimizin haftasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."

Erçek ayrıca ecdadın camiyi şehirlerin merkezi haline getirdiğini, camilerin birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği sosyal hayatın kalbi olduğunu söyledi ve camilerin toplumun her kesimini kucaklayan birer irfan ve dayanışma merkezi olarak daim olmasını diledi.

Hayatını kaybeden din görevlileri, cami cemaati ve hayırseverler için Allah’tan rahmet, görev başındaki din görevlilerine ise başarı ve kolaylık temennisinde bulundu.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇE MÜFTÜSÜ SABRİ ERÇEK, 1-7 EKİM TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.