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Düzce depreme değil hazırlığa odaklandı: konutların yüzde 80’i yeni

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, zemin+4 yapı sınırı ve güncel deprem yönetmeliklerini uygulayarak konut stokunun yaklaşık yüzde 80’inin yenilendiğini açıkladı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce depreme değil hazırlığa odaklandı: konutların yüzde 80’i yeni

Düzce'nin önceliği: dirençli şehir inşa etmek:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin depremle anılmasındansa depremlere karşı tedbir alan bir yer haline gelmesini hedeflediklerini söyledi. Özlü, yerel yönetim olarak birinci görevlerinin 'doğal afetlere karşı dirençli şehirler inşa etmek' olduğunu vurguladı ve merkezdeki yüksek katlı yapılaşmaya son verildiğini belirtti.

Uygulanan düzenlemeler kapsamında kat sınırının maksimum zemin+4 olarak belirlendiğini aktaran Özlü, yalnızca özel şartları karşılayan tesislerde —örneğin hastane ve otel gibi yapılar için— deprem izolatörü şartı sağlandığı takdirde istisna tanındığını ifade etti.

Konut stoku ve yönetmelik uygulaması:

Özlü, Düzce'de deprem yönetmeliklerinin en son versiyonlarına uygun biçimde uygulandığını ve bunun sonuçlarından birinin de konut stoğunun yenilenmesi olduğunu söyledi. Başkanın ifadelerine göre, 'bütün konut stokumuzun yaklaşık yüzde 80’i yeni.' Özlü bu durumu, Marmara depremi ve 12 Kasım depremlerinden çıkarılan derslere bağladı.

Belediye başkanı ayrıca, alınan tedbirlerin etkisine değinerek 23 Kasım 2022 depreminde kente ilişkin önemli bir sonucun altını çizdi: 'O sebeple 23 Kasım 2022 depreminde bir tek can kaybımız olmadı. Tedbir alacağız, tedbir alırsak sorun yok.' şeklinde konuştu.

Şehrin cazibesi ve yatırımlar:

Özlü, birkaç yıl öncesine kadar insanların Düzce deyince depremi hatırladığını, bugün ise kentin göç aldığını ve ulusal ile uluslararası markaların yatırım ilgisinin arttığını belirtti. Belediye başkanının verdiği bilgiye göre Düzce'ye 6 otel yatırım yapıyor; bu durumu şehir için pozitif bir gösterge olarak değerlendirdi.

Özlü, insanların serbest bırakıldığında neresi güzelse oraya yerleştiğini, Düzce'nin de bu nitelikleri taşıdığını söyleyerek kentin güvenli ve yaşanabilir bir yer haline getirilmesinin önemini tekrar vurguladı. Söylediklerine göre hedef, depremlerle değil, alınan tedbirlerle anılan bir şehir olmak.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, DÜZCE’NİN DEPREMLE ANILAN DEĞİL, DEPREMLERE KARŞI TEDBİR...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, DÜZCE’NİN DEPREMLE ANILAN DEĞİL, DEPREMLERE KARŞI TEDBİR ALAN BİR ŞEHİR OLMASINI ARZU ETTİKLERİNİ VE AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ ŞEHİR İNŞA ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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