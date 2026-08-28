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Düzce millet bahçesinde çalan telefonla 30 Ağustos hatırlatıldı

Düzce Belediyesi, Düzce Millet Bahçesi'ne yerleştirilen telefonla 30 Ağustos'u anan bir sosyal deney düzenledi; vatandaşlar kahramanlara duygulu mesajlarını paylaştı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 21:57

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 22:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce millet bahçesinde çalan telefonla 30 Ağustos hatırlatıldı

Düzce Belediyesi'nden 30 Ağustos için duygu yüklü sosyal deney

Düzce Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen sosyal deney, Düzce Millet Bahçesinde kurulan bir telefonla gerçekleştirildi. Etkinliği planlayan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, beklenmedik bir çağrı aracılığıyla vatandaşları geçmişle bugün arasında duygusal bir bağ kurmaya davet etti.

Sosyal deneyin ayrıntıları:

Parkın bir noktasına yerleştirilen telefon aniden çaldı; telefonu merakla açanlara yöneltilen duygu yüklü mesaj, katılımcıları hem şaşırttı hem de etkiledi. Telefonda şu sözler yer aldı: 'Sevgili Düzceli kardeşim, bu telefonu açtığın için teşekkür ederim. Şu an bu sokakta özgürce yürüyebiliyorsan, sevdiklerine özgürce sarılabiliyorsan, birileri bunun bedelini çok önce ödedi. Evine dönemeyeceğini bile bile yürüyenler vardı. Hiç tanımadıkları bizler için mücadele ettiler ve kazandılar. Şimdi onları ve şanlı zaferlerini hatırla. Bu bayrak, bu vatan ve bu millet için kanını döken tüm kahramanlarımıza senin de bir mesajın var mı?'

Vatandaşların tepkileri:

Telefonu açanlar önce şaşkınlık yaşadı; mesajın içeriğini dinledikçe duygusallaşanlar oldu. Katılımcılar düşüncelerini ve dileklerini şu ifadelerle paylaştı: 'Kahramanlarımızı saygı ve sevgiyle anıyoruz. Bu vatan, bu millet, bu bayrak hala ayaktaysa sizin sayenizde.'; 'Bizler de bu vatan için kanımızı dökmeye her zaman için hazırız. Yer yüzünde biz var olduğumuz sürece her zaman onları anacağız.'; 'Gurbetçi olarak çok duygulandım, Allah hepsinden razı olsun.'; 'Bu cadde üzerinde yürüyoruz ama bu özgürlüğün sebebi ne? Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın da hafızalarına kazınmış olur.' Bu tepkiler, etkinliğin hedeflediği duygusal ve eğitici etkiyi güçlendirdi.

Etkinlik, katılımcılarda geçmişi anma, kahramanlara minnet duyma ve genç kuşaklara bu bilinci aktarma amacı taşıdı. Düzce Belediyesi yetkilileri, benzer çalışmaların milletin tarih bilincini güçlendirmeye katkı sağlayacağını belirtti.

DÜZCE BELEDİYESİ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA ANLAMLI BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATTI. DÜZCE...

DÜZCE BELEDİYESİ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA ANLAMLI BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATTI. DÜZCE MİLLET BAHÇESİ’NDE ANİDEN ÇALAN TELEFON, VATANDAŞLARI GEÇMİŞTEN BUGÜNE UZANAN DUYGU YÜKLÜ MESAJLA BULUŞTURDU. HEM ŞAŞIRTAN HEM DE DUYGULANDIRAN ANLARIN YAŞANDIĞI SOSYAL DENEYDE VATANDAŞLAR KAHRAMANLARA MESAJLARINI İLETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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