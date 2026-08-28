Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden yeni hastane sözü: hasta güvenliği ilk sırada

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yeni hastane hedefini açıkladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, basınla bir araya gelerek üniversitenin önceliklerini ve yeni dönem planlarını paylaştı. Toplantıda en dikkat çeken konu, şehir için planlanan yeni Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi projesi oldu. Rektör Gümüşsoy, mevcut binanın hizmet sürerken güçlendirilmesinin enfeksiyon ve diğer olumsuz riskler nedeniyle zor olduğunu vurguladı.

göreve hızlı başlangıç ve yönetim anlayışı:

Gümüşsoy, rektörlük görevine 11 gün önce atandığını hatırlatarak, üniversiteyi tanımanın ve daha önce Rektör Yardımcılığı yapmış olmanın kendisine avantaj sağladığını belirtti. Bu sayede ekibini hızlıca oluşturduklarını ve aksiyon alabilecek bir yapıya kavuştuklarını söyledi. Göreve başlar başlamaz doğrudan gazetecilerle buluşmayı planladıklarını, iletişime ve istişareye açık bir yönetim anlayışı benimsediklerini ifade etti.

Rektör, ESOGÜ mezunu ve Eskişehirli olduğunu vurgulayarak görevine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Erol Özvar başta olmak üzere destek veren herkese şükranını sundu.

hastane projesinin gerekçesi ve öncelikler:

Toplantıda sağlık hizmetlerinin sürekliliğine dikkat çeken Gümüşsoy, bölgeden gelen onkoloji hastaları, şehir içi sağlık hizmetleri ile Tıp Fakültesi öğrencileri ve akademisyenlerin eğitim ihtiyaçlarının kesintisiz devam etmesi gerektiğini belirtti. Bu çerçevede "Niyetimiz şehrimize yeni bir Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi kazandırmaktır." ifadesini kullanarak yeni bina talebinin temel gerekçesini özetledi.

Mevcut binanın güvenliğini sağlamak için gerekli analizlerin ve önlemlerin alınacağını, ancak nihai çözümün kademeli şekilde yeni binaya geçiş olduğunu söyledi. Rektör, hasta ve can güvenliğinin kendileri için her şeyden önce geldiğini tekrarladı.

Akademik hedefler kapsamında YÖK'ün 2030 vizyonuna bağlı kalacaklarını, bilimsel üretkenliği artırmak, sıralamalarda yükselmek ve öğrenci memnuniyetini artırmak için adımlar atacaklarını belirtti. Kampüste sahada olan bir rektör olacağının mesajını vererek öğrencilerin ve personelin sorunlarını yakından takip edeceğini vurguladı.

Rektör ayrıca üniversitenin toplumsal duyarlılıklarda aktif rol aldığını; 6 Şubat depreminde hızlı aksiyon alındığını ve Filistin gibi konularda gönüllülük esasına dayalı çalışmalarda yer aldıklarını söyledi. Bu bağlamda ESOGÜ'yü daha birleşik, girişimci ve yenilikçi bir kurum haline getirme hedefinin altını çizdi.

Toplantının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan üniversitenin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı. Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan ve Prof. Dr. Mustafa Önder ile ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, Genel Sekreter Harun Yoldaş ve Genel Sekreter Yardımcısı Nurullah Karakaş katıldı.

Rektör Gümüşsoy'un açıklamaları, üniversitenin hem eğitim-öğretim hem de sağlık hizmetleri alanında önümüzdeki dönemde atmayı planladığı adımların somut bir işareti olarak değerlendiriliyor.

REKTÖR GÜMÜŞSOY, BASIN MENSUPLARI İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ