Dolar 48,8120 +0,01%
Euro 56,0074 +0,09%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.852,68 -0,39%
EUR/USD 1,1477 +0,07%
Brent Petrol 97,49 +1,30%
--°

Düzce'de bin 42 öğrenci sağlık elçisi olmaya hazırlanıyor

Düzce'de bin 42 öğrenciye göz ve skolyoz taraması ile 112, hijyen, beslenme ve afet eğitimi verildi; hedef sağlık elçisi yetiştirmek.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Düzce'de bin 42 öğrenci sağlık elçisi olmaya hazırlanıyor

Programın kapsamı:

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı kapsamında Uzun Mustafa İlkokulunda anaokulu ve ilkokul düzeyinde eğitim gören 1.042 öğrenciye yönelik kapsamlı bir sağlık seferberliği gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinlikte hem taramalar yapıldı hem de öğrencilerin sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik interaktif eğitimler verildi.

Uygulamalı taramalar ve yönlendirmeler:

Etkinlik kapsamında öğrenciler, özellikle göz ve skolyoz taramalarından geçirildi. Yapılan değerlendirmenin sonucunda, gerekli görülen öğrenciler sağlık kuruluşlarına yönlendirilmek üzere belirlendi. Gözle ilgili sorunların erken tespiti için yapılan taramalar, tedavi sürecinin planlanmasına kaynak oluşturacak veriler sağladı.

Eğitim başlıkları ve sürdürülebilirlik:

İl Sağlık Müdürlüğü ve paydaş kurumların katılımıyla düzenlenen sunum ve uygulamalı eğitimlerde öğrencilere Aile Hekimliği, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, afet bilinci ve UMKE, ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklardan korunma, fiziksel aktivite ve dengeli beslenme konularında bilgiler aktarıldı. Öğrenciler ambulansları tanıdı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı hakkında bilgilendirildi.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, programın yıl boyunca devam edeceğini ve taramaların yanı sıra sağlık bilincini artırmaya yönelik eğitimlerin sürdürüleceğini belirtti. Ayrıca okullarda tespit edilen ihtiyaçlara göre gerekli tedavi süreçlerinin planlanacağı vurgulandı.

Programın hedefi, öğrencilerin edindikleri bilgileri aileleri ve çevreleriyle paylaşarak birer 'Sağlık Elçisi' haline gelmeleridir; böylece erken yaşta başlayan farkındalık aracılığıyla toplum genelinde sağlık bilincinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Düzce’de 1042 öğrenciye sağlık eğitimi

Düzce’de 1042 öğrenciye sağlık eğitimi

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

DMM'den 'Ailem Güvende' iddialarına resmi yalanlama
images

Konyaaltı'nda denize düşen kürek sörfü sporcusu Mudurnu'da defnedildi
images

çanakkale kahramanı müstecip onbaşı beyaz perdede
images

yıl dönümünde görev değişimi: adatepe polis başmüfettişi olarak ankara'ya atandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ayrılık tartışması ölümle sonuçlandı: Payas'ta eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Kavak semalarında umut: Gazzeli çocuklar için uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı

Altınözü'nde devrilen traktörün altında kalan üç kişi ekip müdahalesiyle kurtarıldı

Mudanya'da çatı tadilatında düşen işçi balkondan çıkarıldı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı