Doğum sonrası bakımın geleceği Niğde'de şekillendi

Niğde'de uluslararası ölçekte doğum sonrası bakım tartışıldı

6. Uluslararası 7. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye ve yurt dışından akademisyenleri, sağlık profesyonellerini ve araştırmacıları bir araya getirdi. Kongre, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi ve ana tema olarak “Doğum Sonu Bakımın Geleceğine Yön Vermek: Araştırma, Uygulama ve Politikaların Güçlendirilmesi” belirlendi.

Açılışta, doğum sonrası bakımın sadece anne ve bebeğin fiziksel sağlığı değil, ailenin ruhsal, sosyal ve çevresel iyilik hâlini doğrudan etkileyen kapsamlı bir sağlık hizmeti olduğu vurgulandı. Organizasyona TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı ile üniversitenin akademik kapasite projeleri kapsamında destek sağlandı.

bilimsel program ve öncelikli konular:

Kongre programı; anne ve bebek sağlığı, doğum sonrası komplikasyonlar, emzirme danışmanlığı, ruh sağlığı ve yapay zekâ ile dijital sağlık uygulamalarını merkezine aldı. Bilimsel açılış müziği, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı dinletisiyle yapıldı, ardından konferanslar, oturumlar ve 26 bildiri oturumu ile poster sunumları gerçekleştirildi.

İlk gün düzenlenen dört eğitim kursunda “İnovatif Ürün Geliştirme ve Belgelendirme”, “Perinatal Yas Danışmanlığı”, “Kanıta Dayalı Uygulamalarla Temel Emzirme Danışmanlığı” ve “Gözlemsel ve Deneysel Araştırmalar” başlıkları sağlık çalışanları ve araştırmacılarla paylaşıldı. Ayrıca doğum sonrası beden imajı, kanıta dayalı klinik uygulamalar ve farklı ülkelerdeki emzirme yaklaşımları değerlendirildi.

yapay zekâ, dijital sağlık ve saha uygulamaları:

Kongrede yapay zekâ ve dijital sağlık uygulamalarına geniş yer verildi. Sunulan çalışmalar arasında yapay zekâ destekli sezaryen risk değerlendirmesi, doğum sonrası depresyonun makine öğrenmesiyle öngörülmesi, tele-sağlık hizmetleri, giyilebilir teknolojiler, sanal gerçeklikle emzirme eğitimi, mobil uygulamalar ve uzaktan hemşirelik desteği yer aldı. Bu başlıklar, doğum sonrası bakımda teknoloji ile sağlık hizmetlerinin entegrasyonunun artan önemine dikkat çekti.

toplumsal boyutlar, afetler ve yas danışmanlığı:

Kongrede sadece tıbbi konular değil, ailelerin sosyal ve psikolojik ihtiyaçları da ele alındı. Annelerde olduğu kadar babalarda görülebilen doğum sonrası depresyon, ailelerin psikososyal desteklenmesi, doğum sonrası cinsel yaşam ve perinatal kayıpların aileler üzerindeki etkileri tartışıldı. Kayıp yaşayan ailelere yönelik yas danışmanlığının güçlendirilmesi gerekliliği vurgulandı.

Afetler ve çevresel tehditlerin bakım hizmetlerine etkisi üzerine yapılan oturumlarda deprem ortamında bakımın sürdürülmesi, iklim krizinin anne ve bebek sağlığına etkileri ile çevresel kimyasalların ve yoksulluğun sağlık hizmetlerine erişimde oluşturduğu riskler ele alındı. Bu oturumlar, acil durumlarda da sürdürülebilir doğum sonrası bakımın planlanmasının önemini ortaya koydu.

kapanış, ödüller ve kültürel program:

Dört gün süren kongre, ödül töreni ve kapanış programıyla tamamlandı. Bilimsel programa katkı sağlayan akademisyenlere, sağlık çalışanlarına ve kurumlara teşekkür edildi. Kongre kapsamında kurulan stantlar ziyaret edilerek sergilenen sağlık ürünleri, bilimsel çalışmalar ve yenilikçi uygulamalar hakkında bilgi alındı.

Kongre sonrası katılımcılar için Niğde’nin tarihî ve kültürel değerlerini kapsayan geziler düzenlendi; son günkü programda ise Kapadokya gezisi gerçekleştirildi. Organizasyon, doğum sonrası bakımın hem klinik hem de toplumsal boyutlarını güçlendirmeye yönelik fikirlerin ve iş birliklerinin geliştirilmesine zemin sağladı.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NÖHÜ) EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN '6. ULUSLARARASI 7. ULUSAL DOĞUM SONU BAKIM KONGRESİ', TÜRKİYE’DEN VE YURT DIŞINDAN AKADEMİSYENLER, SAĞLIK PROFESYONELLERİ İLE ARAŞTIRMACILARI BİR ARAYA GETİRDİ.