Düzce'de çocuklar 'sağlık elçisi' olmaya hazırlanıyor: bin 42 öğrenci tarandı

Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı okullarda uygulandı

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı kapsamında Uzun Mustafa İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte anaokulu ve ilkokul düzeyinde eğitim gören bin 42 öğrenci sağlık taramalarından geçirildi ve sağlık okuryazarlığına yönelik bilgilendirildi.

Eğitim ve taramalar:

Gün içinde İl Sağlık Müdürlüğü ile paydaş kurumların katılımıyla yapılan interaktif sunumlar ve uygulamalı eğitimlerde öğrencilere göz ve skolyoz taramaları yapıldı. Uygun görülen öğrencilerde yapılan değerlendirmeler sonucu, ileri inceleme veya tedavi gerektirenler sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Programda ayrıca Aile Hekimliği, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, UMKE, ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklardan korunma, fiziksel aktivite ve dengeli beslenme konularında bilgiler aktarıldı. Öğrencilere ambulanslar tanıtıldı ve 112 Acil Çağrı Merkezinin doğru kullanımı öğretildi.

Süreç ve hedef:

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, programın yıl boyunca süreceğini belirterek okullarda yürütülen tarama ve eğitim çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Yılmaz, göz ve skolyoz taramalarının düzenli yapıldığını ve gerekli görülen öğrenciler için tedavi planlaması yapıldığını aktardı.

Yetkililer, etkinliklerle çocukların erken yaşta sağlık bilincini kazanmasının amaçlandığını ve öğrencilerin öğrendikleri bilgileri aileleri ile paylaşarak birer 'Sağlık Elçisi' olmalarının hedeflendiğini vurguladı. Eğitimler sayesinde hem koruyucu sağlık davranışlarının yaygınlaşması hem de olası sorunların erken tespiti hedefleniyor.

DÜZCE’DE 1042 ÖĞRENCİYİ KAPSAYAN SAĞLIK SEFERBERLİĞİNDE ÇOCUKLAR HEM SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇTİ HEM DE ÖNEMLİ BİLGİLER ÖĞRENDİ. GÖZ VE SKOLYOZ TARAMALARININ YANI SIRA 112, HİJYEN, BESLENME VE AFET BİLİNCİ EĞİTİMLERİYLE ÖĞRENCİLER "SAĞLIK ELÇİSİ" OLMAYA HAZIRLANIYOR.