Düzce'de komando gösterileri ve mehter marşlarıyla zafer coşkusu

Düzce'de 30 Ağustos kutlamaları:

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Düzce'de düzenlenen törenler Anıtpark Meydanı'nda başladı. Anıtpark Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından, protokol sırasıyla tebrikleri kabul etti. Törenlerde Düzce'de resmi kutlamaların geleneksel akışı korunarak kamuoyuna açık bir program izlendi.

Komandoların gösterisi:

Programın Düzce Valiliği öncesi bölümünde sahne alan Komando Birliği, izleyenlere nefes kesen bir gösteri sundu. Komandoların koordineli hareketleri, sahadaki çeviklikleri ve sahne düzenindeki disiplin, izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Gösterinin finalinde açılan dev Türk bayrağı katılımcıların beğenisini topladı ve uzun süre alkışlandı.

Mehter, halk oyunları ve kortej:

Kutlama programı, halk oyunları ekiplerinin sahne performansları ve Düzce Belediyesi Mehteran Takımı'nın marşlarıyla devam etti. Mehterin ritimleri ve halk oyunlarının renkli gösterileri, törene katılan vatandaşların coşkusunu artırdı. Programın kapanışında gerçekleştirilen kortej geçişinde resmi araçların sirenleri Düzce sokaklarında yankılandı ve kent merkezinde kortej ilgiyle izlendi.

Genel olarak törende sergilenen askeri disiplin, kültürel etkinlikler ve meydan coşkusu, 30 Ağustosun bir kez daha ulusal birlik ve hafızanın önemli bir simgesi olduğunu gösterdi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DÜZCE’DE DÜZENLENEN PROGRAMLARLA KUTLANDI. DÜZCE VALİLİĞİ ÖNÜNDEKİ KUTLAMALARA KOMANDO BİRLİĞİ’NİN GÖSTERİLERİ VE TÜRK BAYRAĞININ AÇILMASI DAMGA VURURKEN, HALK OYUNLARI VE MEHTERAN GÖSTERİLERİ DE PROGRAMA RENK KATTI. KUTLAMALAR, KORTEJ GEÇİŞİ SIRASINDA SİRENLERİN KENTTE YANKILANMASIYLA SONA ERDİ