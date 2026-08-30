Yağmura inat Şırnak'ta 30 Ağustos coşkusu sürüyor

Şırnak'ta yağmura rağmen kutlama coşkusu

Şırnak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü, etkili sağanak yağışa rağmen düzenlenen törenlerle büyük katılımla kutlandı. Gün boyunca valilik bahçesindeki çelenk sunma töreninden Cumhuriyet Meydanı’ndaki gösterilere kadar programlar sürdürülürken vatandaşlar yağmura aldırış etmeden bayraklarıyla alanı doldurdu.

törenin başlangıcı ve protokol hareketleri:

Kutlamaların ilk adresi Şırnak Valiliği bahçesiydi. Burada Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Şırnak Valisi Birol Ekici valilik makamında başta kutlamalara katılanlar olmak üzere tebrikleri kabul etti. Program daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti; törende Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç vatandaşların bayramını kutladı.

valinin mesajı:

Vali Birol Ekici konuşmasında 30 Ağustos Zaferi’nin tarihsel önemine vurgu yaptı. Ekici, "Bundan 104 yıl önce, 300 yıldır geri çekildiğimiz Batı’nın karşısında büyük bir zafer kazandık. Bu kazandığımız zafer adeta bundan 955 yıl önce Anadolu halkının birlikte, Haçlılara karşı, Bizans’a karşı Malazgirt’te kazandığı zaferin bir tekrarı, onun bir teyidiydi" sözleriyle Cumhuriyet ve bağımsızlık vurgusu yaptı.

Vali Ekici, zaferin yalnızca Türk milleti için değil, bağımsızlık mücadelesi veren mazlum milletler açısından da anlam taşıdığını belirterek, "Bu zaferle birlikte milletimiz, mazlum milletlere bağımsızlıklarını kazanabileceklerini göstermiştir" dedi. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına ilişkin hedeflerden de bahseden Ekici, "Bugün Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa ediyoruz ve gündemimizde artık Terörsüz Türkiye var" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelenin ardından bölgede yaşanan dönüşüme dikkat çeken Vali Ekici, konuşmasında şöyle devam etti: "Terörsüz Türkiye denilince en güzel rol alan benim değerli hemşehrilerim Şırnak halkını bugün burada bir daha, bir kez daha tebrik ediyorum. Bugün terörün bitmesinin sonucunu en güzel gösteren Türkiye bizim hemşehrilerimizdir. Bugün daha önce terörün pençesine aldığı bu dağlarda gençlerimiz 83 bin varil petrol üretiyor." Ekici ayrıca Habur Sınır Kapısı üzerinden yapılan taşımacılığın önemine dikkat çekerek, "Habur Kapımızdan 14 milyar dolarlık taşımacılığımız, ihracat yapıyor" dedi.

etkinlikler, gösteriler ve kapanış:

Tören programında öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi ve düzenlenen judo gösterisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kutlamaların finalinde gerçekleştirilen askeri geçit töreninde Mehmetçikler protokol önünden geçti; geçide 2 Atak tipi taarruz helikopteri ile 1 Skorsky helikopteri de eşlik etti. Sağanak yağmura rağmen tören alanını terk etmeyen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla bayram coşkusunu yaşadı.

Valinin mesajları ve halkın katılımı, Şırnak’ta törenlerin hem resmi hem de toplumsal boyutunu bir arada yansıttı; etkinlikler bölgedeki sosyal ve ekonomik dönüşümün simgelerini de gündeme taşıdı.

ŞIRNAK’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN KUTLAMA PROGRAMI, YAĞIŞLI HAVAYA RAĞMEN YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.