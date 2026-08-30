Gümüşhane'de zaferin 104. yılı anıta çelenk ve valilik resepsiyonuyla anıldı

Gümüşhane'de 30 Ağustos törenleri:

Gümüşhane'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, kentte düzenlenen tören ve programlarla anıldı. Gün, ilk olarak Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Anıta çelenklerin sunulmasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Anıttaki törenin akışı:

Törene il protokolü, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunma sırasının tamamlanmasının ardından düzenlenen tören dil ve içerik yönünden resmi bir çerçevede yürütüldü; anma niteliğindeki bölüm saygı duruşu ve marşın okunmasıyla tamamlandı. Tören, günün önemine vurgu yapan geleneksel uygulamaları içerdi.

Valilikte kabul ve resepsiyon:

Törenin ardından kutlama programı Valilik makamında devam etti. Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Valilik makamında protokol üyeleri ve vatandaşların tebriklerini kabul etti. Tebrik kabulünün ardından Valilik fuaye alanında protokol üyeleri ve davetlilerin katılımıyla bir resepsiyon düzenlendi. Program, resmi tören ile sosyal buluşmayı bir araya getirerek 30 Ağustos coşkusunu sürdürdü.

Kutlama programlarına, Vali Cevdet Atay ile birlikte il protokolü katıldı ve etkinlikler öğle saatlerine kadar gözlemlenebilecek resmi çerçevede gerçekleşti.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ GÜMÜŞHANE’DE DÜZENLENEN TÖREN VE PROGRAMLARLA KUTLANDI.