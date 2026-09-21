Dolar 48,8120 +0,01%
Euro 56,0074 +0,09%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.852,68 -0,39%
EUR/USD 1,1477 +0,07%
Brent Petrol 97,49 +1,30%
--°

Düzce'nin gastronomi öğrencileri Bursa'da gümüş madalya aldı

Düzce Üniversitesi'nden Irmak Uğur ve Hazal Ateş, 5. Bursa Gastronomi Festivali kapalı kutu yarışmasında ikinci olarak bölüme gümüş madalya kazandırdı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'nin gastronomi öğrencileri Bursa'da gümüş madalya aldı

Düzce Üniversitesi'nden ödül: gastronomi öğrencileri gümüş madalyayla döndü

Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, 5. Bursa Gastronomi Festivali'nde düzenlenen üniversiteler arası yıldızlar takımı kapalı kutu yarışmasında ikinci olarak gümüş madalya kazanarak bölüme önemli bir başarı daha ekledi.

yarışmanın formatı ve festival teması:

Festivalin "Fetheden Lezzetler" teması çerçevesinde gerçekleştirilen yarışma, yarışmacıların hem yaratıcılık hem de teknik becerilerini kapalı kutu formatında ölçtü. Yarışmada takımlar, sınırlı malzeme ve süre içinde özgün sunumlar hazırlayarak jüri karşısına çıktı.

öğrencilerin performansı ve bölüm vurgusu:

Düzce Üniversitesi'ni temsil eden son sınıf öğrencileri Irmak Uğur ve Hazal Ateş, mutfaktaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde sergileyerek ikincilik elde etti. Elde edilen gümüş madalya, bölümün uygulamalı eğitim kalitesinin ve öğrencilerin saha performansının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Başarı, hem öğrencilerin bireysel emeklerinin hem de bölümün yarışma hazırlık süreçlerindeki yaklaşımının bir sonucu olarak öne çıktı. Elde edilen derece, öğrencilerin kariyer yolculuğunda referans niteliği taşıyacak bir deneyim olarak kaydedildi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ, 5. BURSA GASTRONOMİ...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ, 5. BURSA GASTRONOMİ FESTİVALİ’NDEKİ ÜNİVERSİTELER ARASI YILDIZLAR TAKIMI KAPALI KUTU YARIŞMASINDA İKİNCİ OLARAK GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kavak semalarında umut: Gazzeli çocuklar için uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı
images

Tunceli'de zamanın izinde unutkanlık ve bakım ele alındı
images

Akem'de yeni YKS dönemi: 170 öğrenci kayıtlı
images

Adıyaman'da üniversitelerde huzur için kurumlar arası seferberlik

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ayrılık tartışması ölümle sonuçlandı: Payas'ta eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Kavak semalarında umut: Gazzeli çocuklar için uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı

Altınözü'nde devrilen traktörün altında kalan üç kişi ekip müdahalesiyle kurtarıldı

Mudanya'da çatı tadilatında düşen işçi balkondan çıkarıldı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı