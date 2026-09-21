Develi Sindelhöyük'te güvenlik için karakol girişimi meclise taşındı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi için jandarma karakolu kurulması talebiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi sundu. Önerge, bölgedeki güvenlik ihtiyaçlarının hızla değerlendirilmesini amaçlıyor.

önergenin gerekçesi:

Ersoy, önergede asayiş olaylarının değerlendirilmesi, bölgeye müdahale süresinin kısaltılması, Sindelhöyük'e kalıcı jandarma karakolu kurulması ile karakol kurulana dek devriye faaliyetlerinin ve personel sayısının artırılması taleplerine yer verdi. Önerge, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı'na iletildi.

süreç ve takip:

Ersoy sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Develi Sindelhöyük Mahallemize jandarma karakolu kurulması amacıyla konuyu Gazi Meclisimizin gündemine taşıdık. Sindelhöyük ve çevre mahallelerde yaşanan asayiş olaylarının değerlendirilmesi, bölgeye müdahale süresinin kısaltılması, Sindelhöyük Mahallemize kalıcı jandarma karakolu kurulması, karakol kuruluncaya kadar devriye faaliyetleri ile personel sayısının artırılması amacıyla hazırladığımız yazılı soru önergemizi, İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi’nin cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduk. Hemşerilerimizin taleplerinin ve sürecin takipçisi olacağız."

Ersoy, hemşerilerinin güvenlik taleplerinin takipçisi olacağını vurgulayarak sürecin yakın takibini sürdüreceğini belirtti.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, DEVELİ İLÇESİNE BAĞLI SİNDELHÖYÜK MAHALLESİ’NE JANDARMA KARAKOLU KURULMASI İLE İLGİLİ TBMM’YE SORU ÖNERGESİ VERDİ.