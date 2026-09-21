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Engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde sona yaklaşıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 1.777 m²'lik Engelli Gündüz Bakım, Aile Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde sona yaklaşıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi merkezde son etabı tamamlıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Engelli Gündüz Bakım, Aile Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Toplam 1.777 metrekare kapalı alanı olan merkez, yapısal imalatlar ve iç mekân düzenlemeleri bakımından son aşamaya geldi.

Projedeki fiziksel ilerleme:

Merkezde karkas inşaat, çatı, dış cephe mantolama, seramik ve boya işleri tamamlandı. Geriye peyzaj düzenlemeleri ile engelli bireylerin kullanımına uygun oyun gruplarının kurulması kaldı; bu çalışmaların bitmesinin ardından merkezin kısa süre içinde hizmete açılması planlanıyor.

Binanın kullanım alanı iki katlı olarak tasarlandı: 966 metrekare zemin kat ve 811 metrekare birinci kat. Bu dağılım, farklı yaş grupları ve ihtiyaçlar için ayrı fonksiyonlar sunacak şekilde planlandı.

Hizmetler ve ailelere yönelik destek:

Zemin katta sosyal servisler ve idari birimlerin yanı sıra kafeterya, mekanik hacimler ile 0-6 yaş grubu için etkinlik, uyku ve oyun odaları yer alacak. Birinci katta ise çok amaçlı salon, çeşitli atölyeler, grup eğitim derslikleri ve bireysel eğitim odaları bulunacak.

Merkezin çevresinde, engelli bireylerin erişimine uygun bir park alanı ve oyun grupları oluşturulacak. Ayrıca merkezde sunulacak aile danışmanlığı ve destek hizmetleri sayesinde hem bireylerin gelişimine yönelik eğitim ve etkinlikler verilecek hem de ailelerin ihtiyaçlarına yönelik rehberlik sağlanacak.

Çalışmalar tamamlandığında merkez, engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal, eğitimsel ve destekleyici hizmetlerin bir arada sunulduğu kapsamlı bir yapı olarak faaliyet göstermeyi hedefliyor; bu da bölgedeki erişilebilirlik ve destek ağının güçlenmesine katkı sağlayacak.

ORDU’DA TOPLAM BİN 777 METREKARE KAPALI ALANA SAHİP MERKEZDE KARKAS İNŞAAT, ÇATI, DIŞ CEPHE...

ORDU’DA TOPLAM BİN 777 METREKARE KAPALI ALANA SAHİP MERKEZDE KARKAS İNŞAAT, ÇATI, DIŞ CEPHE MANTOLAMA, SERAMİK VE BOYA İMALATLARI TAMAMLANIRKEN, PEYZAJ DÜZENLEMELERİ VE ENGELLİ BİREYLERİN KULLANIMINA UYGUN OYUN GRUPLARININ KURULMASININ ARDINDAN MERKEZİN KISA SÜRE İÇERİSİNDE HİZMETE AÇILMASI PLANLANIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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