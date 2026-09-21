Kayseri üniversitelerine teknoloji ve tematik bölümler açma çağrısı

Kayseri ekosisteminin güçlenmesi için üniversitelere çağrı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yeni akademik yıl vesilesiyle kentteki üniversitelere yönelik stratejik bir uyarıda bulundu. Gülsoy, Kayseri'nin kadim ticaret ve sanayi kültürünü yapay zeka, veri bilimi ve dijitalleşme ile harmanlamanın önemine işaret ederek, bu alanlarda yeni nesil akademik programlar açılmasını talep etti ve KTO'nun önümüzdeki dönemde faaliyete geçireceği KTO TEKMER ile somut destek vaat etti.

güncel çağrı: üniversitelerden teknoloji ve tematik programlar:

Başkan Gülsoy, Türkiye genelinde üniversite sayısının artmasının öğrenci tercihlerinde değişime yol açtığını belirterek, Kayseri'ye nitelikli insan kaynağı çekebilmenin yolunun akademik cazibenin artırılmasından geçtiğini söyledi. Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Günümüzde her şehirde üniversite bulunması sebebiyle, artık gençlerimizi çekebilmenin yolu tematik, teknik ve teknolojik bölümler sunmaktan geçiyor."

Ömer Gülsoy, Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi'nin yapay zeka, veri mühendisliği, dijital pazarlama-dış ticaret ve yenilikçi girişimcilik gibi alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde programlar geliştirmesinin sanayi ve ticarete doğrudan yatırım anlamına geleceğini vurguladı. Bazı üniversitelerde bu alandaki adımların memnuniyetle karşılandığını, diğer kurumların da teşvik edilmesi gerektiğini ekledi.

kto ve tekmer ile uygulamalı destek:

Gülsoy, geleneksel üretim modellerinin yerini veri odaklı akıllı sistemlerin aldığını belirterek, iş dünyasının en büyük ihtiyacının bu teknolojileri üretim süreçlerine entegre edecek nitelikli insan kaynağı olduğunu söyledi. "Kayseri, tarih boyunca girişimciliğin ve ticaretin merkezi olmuştur. Ancak bugün ticaretin dili değişmiştir," diyen Gülsoy, söz konusu bölümlerin e-ihracatı artıracak, üretimde katma değeri yükseltecek ve yeni nesil girişimlerin doğmasını sağlayacağını ifade etti.

KTO, üniversitelerden çıkacak fikirleri desteklemek için kuluçka merkezleri, mentorluk programları ve melek yatırımcı ağlarıyla yanlarında olacağını açıkladı. Ayrıca, KTO'nun yakında hizmete alacağı Kayseri Ticaret Odası Teknoloji Geliştirme Merkezi (KTO TEKMER) ile girişimcilik ekosistemine güçlü katkı sunulacağı belirtilerek tüm girişimciler ve gençlerin TEKMER ofislerine davet edildi.

Gülsoy, konuşmasını 4 üniversitenin rektörleri ve akademik personeline teşekkür ederek noktaladı ve üniversiteli gençlere yeni akademik dönemde şunları söyledi: "Başarılar diliyor, şehrimize hoş geldiniz."

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER GÜLSOY, YENİ AKADEMİK YILIN BAŞLAMASI VESİLESİYLE KAYSERİ’DEKİ 4 BÜYÜK ÜNİVERSİTEYE ÇAĞRIDA BULUNDU. KAYSERİ’NİN KADİM TİCARET VE SANAYİ KÜLTÜRÜNÜ YAPAY ZEKA, VERİ BİLİMİ VE DİJİTALLEŞMEYLE HARMANLAMAK GEREKTİĞİNİ BELİRTEN GÜLSOY, ÜNİVERSİTELERİN BU ALANLARDA YENİ NESİL TEKNOLOJİ BÖLÜMLERİ AÇMASININ ÖNEMİNİ VURGULADI. GÜLSOY, KTO BÜNYESİNDE FAALİYETE GEÇİRİLECEK TEKMER PROJESİ İLE DE BU SÜRECE SOMUT KATKI SUNACAKLARINI İFADE ETTİ.