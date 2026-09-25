Dolar 48,9605 +0,02%
Euro 55,8190 +0,26%
Bist 12.931,27 +0,33%
Altın Gram 6.785,53 +0,30%
EUR/USD 1,1396 +0,14%
Brent Petrol 99,42 -0,80%
--°

Rektör Akpolat'tan Frankfurt başkonsolosu Akdevelioğlu'na nezaket ziyareti

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu'nu ziyaret ederek teşekkür etti ve hediye sundu.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Rektör Akpolat'tan Frankfurt başkonsolosu Akdevelioğlu'na nezaket ziyareti

Rektör Akpolat'tan Frankfurt başkonsolosu Akdevelioğlu'na nezaket ziyareti

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Almanya Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmenin içeriği:

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, Başkonsolos Nagihan İlknur Akdevelioğlu'na görevinde başarı ve kolaylıklar diledi. Karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşen görüşmede misafirperverlik ve sıcak sohbet öne çıktı.

Rektör Akpolat, ziyaret anısına Başkonsolos Akdevelioğlu'na bir hediye takdim etti ve kabulleri ile gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

Üniversite ve diplomasi ilişkilerinin önemi:

Böyle nezaket ziyaretleri, üniversiteler ile diplomatik temsilcilikler arasındaki iletişimi güçlendiriyor ve kurumsal diyaloğun sürdürülmesine katkı sağlıyor. Resmî görüşmeler, eğitim ve kültür alanlarında iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi açısından anlam taşıyor.

Taraflar görüşmede, karşılıklı etkileşimin devamı ve iyi niyet çerçevesinde ilişkilerin güçlendirilmesi hususlarında mutabık kaldı.

REKTÖR AKPOLAT’TAN FRANKFURT BAŞKONSOLOSU AKDEVELİOĞLU’NA ZİYARET

REKTÖR AKPOLAT’TAN FRANKFURT BAŞKONSOLOSU AKDEVELİOĞLU’NA ZİYARET

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

öğrencilere aylık 3 bin 120 liraya 240 kişilik yurt imkanı sunuldu
images

Çemişgezek’te miniklere renkli karşılama: anaokulu gönüllüler tarafından boyandı
images

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sürdürülebilirlik sıralamasında atak yaptı
images

şiire adanmış genç bir başarı hikayesi: Avrupa birinciliğine uzanan yol

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Söğüt koylarında ortak temizlik: 125 torba ve yaklaşık bir ton atık toplandı

Karaman'da kavşakta çarpışma: elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kandıra'da yeni buluşma: Saygınlar Kulübü kısa sürede açılıyor

Çay molasında bahçede karşılaştığı yavru yılanı eline alıp sevgiyle okşadı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı