Rektör Akpolat'tan Frankfurt başkonsolosu Akdevelioğlu'na nezaket ziyareti

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Almanya Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmenin içeriği:

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, Başkonsolos Nagihan İlknur Akdevelioğlu'na görevinde başarı ve kolaylıklar diledi. Karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşen görüşmede misafirperverlik ve sıcak sohbet öne çıktı.

Rektör Akpolat, ziyaret anısına Başkonsolos Akdevelioğlu'na bir hediye takdim etti ve kabulleri ile gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

Üniversite ve diplomasi ilişkilerinin önemi:

Böyle nezaket ziyaretleri, üniversiteler ile diplomatik temsilcilikler arasındaki iletişimi güçlendiriyor ve kurumsal diyaloğun sürdürülmesine katkı sağlıyor. Resmî görüşmeler, eğitim ve kültür alanlarında iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi açısından anlam taşıyor.

Taraflar görüşmede, karşılıklı etkileşimin devamı ve iyi niyet çerçevesinde ilişkilerin güçlendirilmesi hususlarında mutabık kaldı.

REKTÖR AKPOLAT’TAN FRANKFURT BAŞKONSOLOSU AKDEVELİOĞLU’NA ZİYARET