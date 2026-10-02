Edirne'de kontrolde süresi dolan ehliyet sürücünün doğum gününde ortaya çıktı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde gerçekleştirdikleri rutin trafik denetiminde bir aracı durdurdu. Sürücü Mustafa Şenyılmaz'a uygulanan alkol testi olumsuz çıkmazken, yapılan belge incelemesinde ehliyetinin geçerlilik süresinin dolduğu tespit edildi.

denetimin ayrıntıları:

Uygulama sırasında görevliler, alkol testi sonucunu kayda geçirirken şoförün ehliyetinin süresinin bittiğini bildirdi. Ehliyete el konularak hakkında idari işlem başlatıldı. Şenyılmaz gecikmeyi fark edince aracını kullanabilmesi için ehliyet sahibi olan eşini çağırmak zorunda kaldı ve araç eşi tarafından teslim alındı.

sürücünün tepkisi:

Olayı anlatan Mustafa Şenyılmaz, "Az önce şehir içinde evime giderken yolda çevirme vardı. Ben de farkında değildim, alkol kontrolü yapıldı. Bir sıkıntımız yok, onu verdik. Sonra birden görevli arkadaş kayda geçerken ehliyetimizin süresinin bittiğini söyledi. ‘Ne olacak?’ diye sorduğumda ‘El koyacağız’ denildi" dedi. Şenyılmaz, ehliyetinin süresinin dolduğunu fark etmediğini belirterek evdekilere haber verdiğini ve yeni ehliyet için nüfus müdürlüğüne başvuracaklarını söyledi.

Şenyılmaz, yaşananı mizahi bir dille değerlendirerek, "Bayağı da güzel bir ceza yedik, vallahi güzel bir doğum günü hediyesi oldu. En azından ehliyetimizin süresinin geçmiş olduğunu öğrendik" ifadelerini kullandı ve çevresindekilere belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

EDİRNE’DE TRAFİK DENETİMİNDE EHLİYETİNİN SÜRESİNİN DOLDUĞUNU ÖĞRENEN SÜRÜCÜ: "GÜZEL BİR DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLDU"