Soma faciası Denizli'yi yasa boğdu: Çameli'den Halit Ersay toprağa verilecek

Arama kurtarma çalışmaları:

Manisa'nın Soma ilçesindeki İmbat Madencilik işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Yetkililer, göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 4'ünün arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığını bildirdi.

Çıkarılanlar arasında 2 yaralı işçinin hastaneye sevk edildiği, ayrıca kurtarma ekiplerinin enkazdan çıkardığı iki işçinin Halit Ersay ve Kerim Ören olduğu ve bu iki işçinin hayatını kaybettiğinin belirlendiği aktarıldı. Ekipler, enkaz altındaki 3 işçiye ulaşmak için çalışmalara devam ediyor.

Denizli'de acı bekleyiş:

Hayatını kaybedenlerden 37 yaşındaki Halit Ersay'ın ekmek parası için Denizli'nin Çameli ilçesinden Soma'ya çalışmaya gittiği, Ersay'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çameli'ye bağlı Kirazlıyayla Mahallesi'nde toprağa verileceğinin bildirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili arama kurtarma ve soruşturma çalışmaları sürerken, bölgedeki ekiplerin kurtarma çabaları yoğun bir şekilde devam ediyor ve yetkililerden gelecek yeni açıklamalar takip ediliyor.

MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDEKİ MADEN İŞLETMESİNDE MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE HAYATINI KAYBEDEN 2 MADENCİNİN BİRİSİNİN DENİZLİLİ HALİT ERSAY OLDUĞU BELİRLENDİ.