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Soma faciası Denizli'yi yasa boğdu: Çameli'den Halit Ersay toprağa verilecek

Soma'daki göçükte 2 madenci yaşamını yitirdi. Denizlili 37 yaşındaki Halit Ersay'ın cenazesi otopsi sonrası Çameli Kirazlıyayla'da toprağa verilecek.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 00:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Soma faciası Denizli'yi yasa boğdu: Çameli'den Halit Ersay toprağa verilecek

Arama kurtarma çalışmaları:

Manisa'nın Soma ilçesindeki İmbat Madencilik işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Yetkililer, göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 4'ünün arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığını bildirdi.

Çıkarılanlar arasında 2 yaralı işçinin hastaneye sevk edildiği, ayrıca kurtarma ekiplerinin enkazdan çıkardığı iki işçinin Halit Ersay ve Kerim Ören olduğu ve bu iki işçinin hayatını kaybettiğinin belirlendiği aktarıldı. Ekipler, enkaz altındaki 3 işçiye ulaşmak için çalışmalara devam ediyor.

Denizli'de acı bekleyiş:

Hayatını kaybedenlerden 37 yaşındaki Halit Ersay'ın ekmek parası için Denizli'nin Çameli ilçesinden Soma'ya çalışmaya gittiği, Ersay'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çameli'ye bağlı Kirazlıyayla Mahallesi'nde toprağa verileceğinin bildirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili arama kurtarma ve soruşturma çalışmaları sürerken, bölgedeki ekiplerin kurtarma çabaları yoğun bir şekilde devam ediyor ve yetkililerden gelecek yeni açıklamalar takip ediliyor.

MANİSA&#039;NIN SOMA İLÇESİNDEKİ MADEN İŞLETMESİNDE MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE HAYATINI KAYBEDEN 2...

MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDEKİ MADEN İŞLETMESİNDE MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE HAYATINI KAYBEDEN 2 MADENCİNİN BİRİSİNİN DENİZLİLİ HALİT ERSAY OLDUĞU BELİRLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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