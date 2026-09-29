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Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Kayseri Melikgazi'de sunta tesisinde gece vardiyasında çalışan 54 yaşındaki Çetin Durmuşali, helezon konveyöre sıkışarak hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 23:55

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 23:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Olayın ana hatları:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir sunta üretim tesisinde gece vardiyasında çalışan Çetin Durmuşali (54), tesisteki helezon konveyör makinesine düşerek sıkıştı. Kaza, Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde üzerinde faaliyet gösteren tesiste meydana geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Durmuşali'ye olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

İlk müdahale ve adli süreç:

Sahadaki sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, Durmuşali'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan tespitlerin ardından talihsiz işçinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Bakanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili olarak yetkili birimler tarafından soruşturma başlatıldı; kaza sırasında elde edilen bulgular ve çalışma koşulları inceleniyor. Soruşturmanın sonuçlanmasının ardından olayın kesin nedeni ve sorumlulara ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR SUNTA ÜRETİM TESİSİNDE HELEZON KONVEYÖR MAKİNESİNE SIKIŞAN...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR SUNTA ÜRETİM TESİSİNDE HELEZON KONVEYÖR MAKİNESİNE SIKIŞAN TALİHSİZ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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