Edirne'de Meriç kıyısında zafer coşkusu havai fişekle taçlandı

Edirne'de 30 Ağustos resepsiyonu:
Edirne Valiliği tarafından Meriç Nehri kıyısında düzenlenen resepsiyon, 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde gerçekleştirildi. Programa Vali Yunus Sezer, eşi Canan Sezer, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve davetliler katıldı; konuklar gecede bir araya geldi.
Meriç kıyısında kutlama atmosferi:
Gecede zafer şarkıları seslendirildi ve katılımcılar arasında coşkulu anlar yaşandı. Meriç Nehri kıyısındaki düzenleme, akşamın sakin ve birlik vurgulu atmosferine ev sahipliği yaptı.
Final: nehir üzerinde havai fişek gösterisi:
Resepsiyonun finalinde düzenlenen havai fişek gösterisi, gökyüzünü aydınlatırken nehrin yansımasıyla renkli görüntüler oluşturdu. Gösteri, davetliler tarafından beğeniyle izlendi ve etkinlik alkışlarla sona erdi.
MERİÇ NEHRİ’NDE HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ
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