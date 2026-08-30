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Edirne'de Meriç kıyısında zafer coşkusu havai fişekle taçlandı

Edirne Valiliği'nin resepsiyonunda Vali Yunus Sezer, protokol, şehit yakınları ve gazilerin katıldığı gece, Meriç'te havai fişek gösterisiyle son buldu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 23:11

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 23:13

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Edirne'de Meriç kıyısında zafer coşkusu havai fişekle taçlandı

Edirne'de 30 Ağustos resepsiyonu:

Edirne Valiliği tarafından Meriç Nehri kıyısında düzenlenen resepsiyon, 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde gerçekleştirildi. Programa Vali Yunus Sezer, eşi Canan Sezer, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve davetliler katıldı; konuklar gecede bir araya geldi.

Meriç kıyısında kutlama atmosferi:

Gecede zafer şarkıları seslendirildi ve katılımcılar arasında coşkulu anlar yaşandı. Meriç Nehri kıyısındaki düzenleme, akşamın sakin ve birlik vurgulu atmosferine ev sahipliği yaptı.

Final: nehir üzerinde havai fişek gösterisi:

Resepsiyonun finalinde düzenlenen havai fişek gösterisi, gökyüzünü aydınlatırken nehrin yansımasıyla renkli görüntüler oluşturdu. Gösteri, davetliler tarafından beğeniyle izlendi ve etkinlik alkışlarla sona erdi.

MERİÇ NEHRİ’NDE HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

MERİÇ NEHRİ’NDE HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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