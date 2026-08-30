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Zafer coşkusu Kocaeli'de 30 ağustos'ta Poizi konseriyle taçlandı

Poizi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos programında İzmit Milli İrade Meydanı'nı dolduran binlerce kişiye Sonbahar ve diğer parçalarıyla coşku yaşattı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 23:11

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Zafer coşkusu Kocaeli'de 30 ağustos'ta Poizi konseriyle taçlandı

Poizi İzmit Milli İrade Meydanı'nda sahne aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konserde Poizi, İzmit Milli İrade Meydanı'nı dolduran binlerce müzikseverle bir araya geldi. Alanı dolduran kalabalık, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti ve gece boyunca yoğun alkış sesleri yükseldi.

coşkulu repertuar ve seyirci etkileşimi:

Sahnedeki performansında Sonbahar, Perde, Kimseler Duymasın ve Yapar mısın? gibi sevilen parçalarını seslendiren Poizi, konser boyunca dinleyicilerden güçlü geri dönüş aldı. Vatandaşlar konser süresince cep telefonu ışıklarıyla meydana görsel bir atmosfer kazandırdı ve her şarkıda coşku artarak devam etti.

belediye ve spor camiasından jest:

Etkinlik sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına Kocaeli protokolü ile birlikte sahnede yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş ve Kocaelispor futbolcusu Metin Altunbaş, Poizi'ye Kocaelispor forması hediye etti. Bu an, seyirciden büyük alkış aldı ve geceye ayrı bir renk kattı.

Konser genelinde kalabalığın enerjisi ve sanatçının sahne hakimiyeti dikkat çekti; izleyiciler şarkılara eşlik ederken mekan boyunca yükselen alkışlar gecenin önemli anlarından biri oldu. Organizasyon, 30 Ağustos kutlamalarına müzikle vurgulu bir kapanış sundu ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

KOCAELİ’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU, RAP SANATÇISI POİZİ’NİN KONSERİYLE TAÇLANDI. ALANI...

KOCAELİ’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU, RAP SANATÇISI POİZİ’NİN KONSERİYLE TAÇLANDI. ALANI DOLDURAN VATANDAŞLAR POİZİ’NİN ŞARKILARINA HEP BİR AĞIZDAN EŞLİK EDERKEN, SANATÇI PERFORMANSIYLA YOĞUN ALKIŞ ALDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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