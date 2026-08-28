Eğitimle hayatı değişen Hiranur derslere daha fazla bağlandı

Esenyurt Belediyesi tarafından yürütülen Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı kapsamında bireysel eğitim alan 9 yaşındaki Hiranur Adıyaman, kısa sürede kayda değer gelişim gösterdi. Program öncesinde okuma-yazma, cümle kurma ve okuduğunu anlama alanlarında güçlük yaşayan Hiranur, belediyenin Özel Eğitim Merkezindeki çalışmalarla hem akademik hem de sosyal becerilerinde ilerleme sağladı.

Eğitim süreci ve kazanımlar:

Hiranur, merkeze başvurusunda yapılan değerlendirmeler sonucu okuma-yazma ve anlama desteğine ihtiyaç duyduğu belirlenerek bireysel eğitime alındı. Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen yaklaşık 13 seanslık çalışmalar, öğrencinin kelimeleri birleştirme ve bazı harfleri doğru telaffuz etme konularındaki zorluklarını azaltmasına yardımcı oldu. Eğitim sürecinde okuduğunu anlama becerisinde ilerleme, dikte çalışmalarında uyum ve ödev disiplininde olumlu değişimler görüldü.

Bireysel öğretmen Hanife Bulut, Hiranur'un başlangıçtaki durumunu ve süreçteki gelişimini aktarırken sürecin titizlikle sürdüğünü ve ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimin devam edeceğini vurguladı. Öğrencide görülen gelişmelerin hem akademik başarıya hem de derse adaptasyona olumlu yansıdığı belirtildi.

Aile memnuniyeti ve toplumsal çağrı:

Hiranur'un annesi Şükran Adıyaman, belediyenin sunduğu bireysel eğitim hizmetinden memnuniyetini dile getirdi. Aile, üç ay süren düzenli katılım sonunda Hiranur'un harfleri daha net söyleyebilmesi, ödevlerini düzenli hale getirmesi ve sınıf içinde daha dikkatli olması gibi somut kazanımlar gözlemlediğini aktardı.

Anne ayrıca, rapor veya önyargı nedeniyle çekingen davranan velilere seslenerek özel eğitim hizmetlerinden yararlanma konusunda teşvik edici bir çağrı yaptı. Esenyurt Belediyesi yetkilileri de benzer desteğin aralıksız süreceğini belirterek, belediyenin bu tür hizmetlerle çocukların eğitimden geri kalmamasını hedeflediğini ifade etti.

Sonuç olarak, belediyenin uzman desteğiyle yürütülen bireysel eğitim, Hiranur'un hem okuma ve anlama becerilerinde hem de sosyalleşme ve derse adaptasyonda önemli ilerleme sağlamasına yardımcı oldu. Aile ve eğitim ekibi, sürecin takip edileceğini ve ihtiyaçlar devam ettiği sürece desteğin sürdürüleceğini belirtti.

ESENYURT BELEDİYESİ'NDEN ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA BİREYSEL EĞİTİM HİZMETİ ALAN 9 YAŞINDAKİ HİRANUR ADIYAMAN, ÖNEMLİ BİR GELİŞİM GÖSTERDİ