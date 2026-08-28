Yahyalı'ya 600 kişilik kongre ve kültür merkezi gençlik ve turizme katkı sağlayacak

proje incelemesi ve hedefleri:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinde yapımı devam eden 600 kişi kapasiteli Kongre ve Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen proje, ilçenin kültür, sanat ve sosyal yaşamına yönelik çok amaçlı bir mekân olarak planlandı.

Merkezin; tiyatro, sinema, kongre ve farklı kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmasının hedeflendiği belirtiliyor. Büyükkılıç, projenin kaba inşaatının yılsonuna kadar tamamlanmasının planlandığını, ardından ince işlerin ihale edilerek yapılacağını ve sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirileceğini aktardı.

belediye yetkililerinin değerlendirmesi:

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye yönelik yatırımlarından dolayı teşekkür etti. Öztürk, proje sayesinde özellikle gençlerin ve yerel etkinliklerin ihtiyaç duyduğu mekân eksikliğinin giderileceğini vurguladı ve ilçede düzenlenecek etkinliklerin daha geniş kitlelere ulaşacağını belirtti.

Başkan Öztürk, ilçenin 36 bin nüfuslu yapısını hatırlatarak, bu tür tesislerin gençlere ve yerel kültür hayatına doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

ziyaretler ve yerel buluşmalar:

Büyükkılıç, proje incelemesinin ardından Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin'i ziyaret etti; ardından ilçe protokolüyle birlikte esnaf gezisi yaparak vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç ve Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan de hazır bulundu.

Yerel halkla sohbet eden Büyükkılıç, vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinlediğini, Yahyalı halkının ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Yetkililer, tamamlandığında merkezin hem ilçenin kültürel kapasitesini artıracağına hem de turizm hattındaki çalışmaları destekleyerek bölgeye dolaylı katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Projenin kaba inşaat aşamasındaki hız, ilçeye yapılacak diğer yatırımlar ve ilerleyen süreçte yürütülecek işlerin ihale takvimi, yerel yönetim ile Büyükşehir arasındaki koordinasyonla sürdürülecek. İlçeye kazandırılması planlanan bu merkez, yerel kültür yaşamında yeni bir odağın oluşmasına hizmet edecek.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, YAHYALI’DA YAPIMI DEVAM EDEN 600 KİŞİLİK KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN DESTEK VERDİĞİ PROJENİN KABA İNŞAATININ YILSONUNA KADAR TAMAMLANMASININ PLANLANDIĞINI BELİRTEN BÜYÜKKILIÇ, MERKEZİN YAHYALI’NIN KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL HAYATINA ÖNEMLİ KATKI SUNACAĞINI İFADE ETTİ.